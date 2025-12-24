Afrique: Algérie vs Soudan - Les Fennecs face au mur Soudanais

Le coup d'envoi approche pour l'Algérie au Maroc. Pour ce deuxième match du groupe E, les hommes de Vladimir Petković retrouvent le Soudan. Sur le papier, le duel semble déséquilibré. Pourtant, l'histoire récente et le contexte en font un véritable match piège.

L'Algérie arrive au Maroc avec un statut de géant aux pieds d'argile. Le constat est paradoxal. Les Fennecs visent le sacre, mais ils restent sur un bilan noir de cinq éliminations dès le premier tour lors de leurs sept dernières participations. Seule l'épopée victorieuse de 2019 au Caire vient embellir ce tableau.

Aujourd'hui, l'optimisme est de retour. Sous la direction de Vladimir Petković, l'Algérie affiche une solidité retrouvée : 16 matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire. Évoluer sur le sol marocain, en terre arabe, est vu comme un signe du destin pour les supporters. Mais, la récente élimination aux tirs au but face aux Émirats en Coupe Arabe a rappelé que l'efficacité reste le point faible à corriger.

Soudan, le miracle des Faucons

En face, le Soudan est l'invité que beaucoup n'attendait. La qualification des hommes de James Kwesi Appiah, arrachée au nez et à la barbe du Niger, tient du miracle.

Malgré son modeste 118e rang mondial au classement FIFA, le Soudan ne vient pas en victime. « Nous allons nous battre pour le trophée », martèle son sélectionneur. Pourtant, les statistiques sont cruelles ou presque. Une seule victoire sur les onze derniers matchs et un mutisme offensif inquiétant (huit rencontres sans marquer). Les Soudanais n'ont d'ailleurs plus trouvé le chemin des filets lors de leurs trois derniers matchs d'ouverture en CAN.

Une « bête noire » historique ?

L'Algérie aurait tort de sous-estimer son adversaire. Historiquement, le Soudan est un véritable caillou dans la chaussure algérienne. Les Fennecs ne comptent que trois victoires en huit confrontations face aux Faucons de Jediane.

Le souvenir le plus frais remonte à quelques jours seulement : un match nul (0-0) lors de la Coupe Arabe. Un score vierge qui prouve que le bloc soudanais sait faire déjouer le talent Algériens. Pour Petković et ses stars, il faudra trouver la clé du coffre-fort dès les premières minutes pour éviter de sombrer dans le doute.