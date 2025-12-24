Afrique: CAN 2025 - Mahrez en patron, l'Algérie écrase le Soudan et lance parfaitement sa campagne

Six ans après son dernier sacre continental, l'Algérie a renoué avec la victoire sur la scène africaine en réussissant une entrée en lice convaincante à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Fennecs se sont imposés avec autorité face au Soudan (3-0), ce mercredi 24 décembre 2025, s'emparant d'emblée de la tête de leur groupe.

Portée par un Riyad Mahrez des grands soirs, la sélection algérienne n'a pas tardé à afficher ses ambitions. Le capitaine des Verts a ouvert le score très tôt, donnant le ton d'une rencontre globalement maîtrisée, avant de s'offrir un doublé décisif. Un troisième but est venu sceller le sort du match et confirmer la supériorité algérienne.

Si le score final reflète une domination nette, la prestation des Fennecs a connu quelques imperfections, notamment en première période. Un constat lucide partagé par Mahrez lui-même. « C'était vraiment important pour nous de bien commencer. Le premier but nous a mis en confiance. Après, en première mi-temps, on n'a pas toujours joué juste, mais on s'est rattrapés en deuxième période », a confié le joueur d'Al-Ahli au micro de BeIN Sports.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En véritable leader, Mahrez s'est montré à la fois décisif et mesuré, rappelant que l'essentiel reste le collectif. « Marquer, ça fait toujours plaisir, mais mon objectif est d'aider l'équipe à gagner. Quand ça va bien, il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore deux matchs », a-t-il souligné.

Déjà tourné vers la suite de la compétition, le capitaine algérien a appelé ses coéquipiers à hausser leur niveau de jeu lors de la prochaine sortie face au Burkina Faso. « On a une bonne équipe, mais il faudra être plus consistant pour gagner le deuxième match », a-t-il prévenu.

Avec ce succès probant, l'Algérie frappe un premier grand coup dans cette CAN 2025 et affiche clairement son ambition : retrouver les sommets du football africain.