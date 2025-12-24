Afrique: CAN 2025 - Le Burkina Faso renverse la Guinée équatoriale en trois minutes de folie

Le Burkina Faso a signé une entrée en matière spectaculaire à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce mercredi 24 décembre 2025, lors du premier match du groupe E, les Étalons ont arraché une victoire renversante face à la Guinée équatoriale (2-1), au terme d'un scénario totalement fou conclu dans le temps additionnel.

Dominateurs dès l'entame, les hommes de Brama Traoré ont rapidement imposé leur rythme, multipliant les offensives face à une défense équato-guinéenne bien regroupée. Malgré une nette maîtrise du jeu, les Burkinabés ont longtemps buté sur le bloc adverse. Entré en jeu à la 70e minute, Lassina Traoré pensait libérer les siens une minute plus tard, mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu, jugée infime.

Réduite à dix à partir de la 50e minute après l'expulsion de Basilio Ndong, la Guinée équatoriale a pourtant cru au hold-up. En infériorité numérique, les hommes de Juan Micha Obiang Bicogo ont fait preuve de réalisme et ont surpris les Étalons à la 85e minute. Sur un corner bien exécuté, Marvin Anieboh s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer un coup de tête imparable et donner l'avantage aux siens.

Alors que la défaite semblait se profiler, le Burkina Faso a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la rencontre dans le temps additionnel. En l'espace de trois minutes, les Étalons ont complètement fait basculer le match. À la 90e+5, Georgi Minoungou a égalisé, avant qu'Edmond Tapsoba ne fasse exploser de joie le camp burkinabè à la 90e+8, scellant une victoire arrachée au forceps.

Ce succès au caractère affirmé permet au Burkina Faso de prendre provisoirement la tête du groupe E, en attendant la confrontation entre l'Algérie et le Soudan. Une entrée en lice renversante qui confirme les ambitions des Étalons dans cette CAN 2025.