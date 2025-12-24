Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance de la police nationale - Plus de 400 millions FCFA distribués aux policiers retraités

Des fonctionnaires de police en fin de carrière ont reçu leurs chèques le 23 décembre, au siège du Fonds de prévoyance de la police nationale.

La directrice du Fonds de prévoyance de la police nationale (Fppn), le commissaire divisionnaire de police Coulibaly épouse Koffi Aminata, a reçu les fonctionnaires de la police nationale admis à la retraite, le jeudi 23 décembre 2025. Adhérents au produit d'entraide de fin de carrière, ces policiers, tous grades confondus, ont perçu chacun leur chèque.

À l'occasion de cette rencontre, la directrice du Fppn a précisé que ces retraités, au nombre de 264 fonctionnaires de police, ont reçu un montant global de 410 769 709 Fcfa.

Au cours de la cérémonie, elle a salué l'ensemble des retraités de la police nationale qui ont consacré leur vie à la sécurité et à la tranquillité des populations. Elle a toutefois fait remarquer que « cette cérémonie est possible aujourd'hui grâce aux acquis majeurs du Fppn, qui a su poser des bases solides ».

Au nombre de ces acquis, le commissaire divisionnaire de police Coulibaly épouse Koffi Aminata a cité plusieurs réalisations, notamment la mise en place d'une clinique moderne permettant l'accès à des soins de qualité pour les policiers, leurs familles et les populations environnantes. Elle a également évoqué la prise en charge médicale et l'accompagnement des retraités, garantissant dignité et soutien après la vie active.

Elle a en outre souligné le développement de la prévoyance afin de sécuriser l'avenir et de protéger les adhérents face aux aléas de la vie quotidienne, ainsi que la création d'une société civile immobilière visant à renforcer le patrimoine collectif et à soutenir des projets durables au bénéfice de la communauté policière. « Ce sont des réalisations concrètes qui traduisent une conviction forte, symbole d'une fraternité vivante », a-t-elle rassuré.

Au nom du président du conseil d'administration, le contrôleur général de police Timité Namori, le commissaire divisionnaire de police Lanzéni Touré a placé son intervention sous le sceau de l'engagement constant du Fppn. « C'est grâce à la régularité et à la qualité de l'épargne des bénéficiaires que nous sommes parvenus à la distribution de cette importante somme.

Cette efficacité témoigne de l'engagement constant du Fppn à satisfaire le policier. L'épargne est la garantie d'une transition digne vers une nouvelle étape de la vie. Cette remise de chèques n'est pas un simple acte administratif, mais le reflet de l'engagement du Fppn. Ce capital est le fruit de nombreuses années de sacrifices. C'est pourquoi vous devez agir avec prudence dans vos investissements, tout en privilégiant des projets réalistes pour assurer votre bien-être et celui de votre famille », a conseillé le commissaire divisionnaire de police Lanzéni Touré.