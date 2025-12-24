Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - La jeunesse du canton Tafilé plébiscite Tiémoko Meyliet Koné

La jeunesse des circonscriptions de Tafiré, Badikaha et Niediekaha a rendu, le 23 décembre 2025, un vibrant hommage à Tiémoko Meyliet Koné, à l'occasion d'un grand rassemblement populaire organisé sur la place Alassane Ouattara de Tafiré, dans le cadre des législatives de 2025. Une mobilisation massive qui illustre l'adhésion des jeunes à l'engagement et à la démarche de proximité de la deuxième personnalité de l'État.

À travers chants, slogans et messages de soutien, les jeunes ont tenu à démontrer que l'expression « Tiémoko Meyliet Koné, le Champion des jeunes » dépasse largement le simple slogan politique. Pour eux, l'acceptation par le Vice-Président de la République de se mettre au service de sa communauté est un acte d'humilité, de sacrifice et de don de soi, salué avec ferveur.

Considéré comme un père, un modèle et une véritable locomotive du développement, Tiémoko Meyliet Koné a été célébré comme un leader discret mais profondément engagé pour l'avenir de la jeunesse et le rayonnement du canton Tafilé, dans la région du Hambol. Le rassemblement s'est ainsi voulu un hommage sincère et populaire à une personnalité respectée pour sa vision et son sens du service public.

Prenant la parole, Karim Pénawelfa Ouattara, candidat suppléant, a souligné la portée symbolique de cette candidature.

« Parce qu'il est le champion des jeunes, sa candidature est un symbole d'humilité, de sacrifice et de don de soi. Il le fait pour être plus proche de la jeunesse, être à son service et impulser le développement de Tafiré, Badikaha et Niediekaha », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs exhorté les jeunes à adopter un comportement responsable lors du scrutin, les invitant à éviter les bulletins nuls.

« Ne soyez pas pressés lorsque vous allez voter, ne soyez pas des fanatiques. Si vous écrivez "Tiémoko je t'aime", cela annule votre vote. Il suffit de mettre une croix dans le carré ou votre empreinte », a-t-il insisté.

Au nom de la jeunesse féminine, Matogoman Yélé épouse Soro a appelé à l'action concrète.

« L'heure n'est pas aux discours, mais aux actes. C'est à nous, la jeunesse, de faire le travail », a-t-elle lancé, tout en mettant en garde contre les erreurs de vote susceptibles d'invalider les suffrages.

« Pour obtenir les 100 % que nous proclamons, il faut d'abord que notre vote soit valide. On ne signe pas sur le bulletin », a-t-elle précisé.

Pour sa part, le président des jeunes du RHDP, Touré Mamadou, a invité la jeunesse à faire confiance aux cadres et à s'inspirer de l'exemple de Tiémoko Meyliet Koné. Il a également annoncé la construction prochaine d'un lycée professionnel à Tafiré, un projet structurant destiné à accueillir 1 000 jeunes et à les former aux métiers pratiques.

« Copions notre Papa Tiémoko Meyliet Koné. Soyons discrets et efficaces », a-t-il conseillé.

À travers cette mobilisation, la jeunesse du canton Tafilé a réaffirmé son engagement en faveur d'un leadership de proximité et d'un développement inclusif, plaçant les législatives de 2025 sous le signe de l'unité, de la responsabilité et de l'avenir partagé.