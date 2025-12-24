Soudan: Le Premier ministre rencnotre la Secrétaire générale adjointe de l'ONU à New York

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, au siège de l'ONU à New York, en marge de sa visite à l'organisation.

La rencontre s'est tenue dans les bureaux de la Secrétaire générale adjointe.

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a présenté un exposé complet sur l'initiative de paix du gouvernement soudanais, affirmant que les dirigeants du pays et le gouvernement civil sont déterminés à instaurer la paix dans tout le pays soulignant que 2026 sera « l'Année de la paix au Soudan ».

Le Dr Idris a appelé les Nations Unies et le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes pour soutenir et mettre en oeuvre l'initiative de paix du Soudan, présentée au Conseil de sécurité la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur la pleine volonté du gouvernement de faciliter l'accès humanitaire et de protéger les civils, et a salué toutes les initiatives visant à instaurer la paix au Soudan.

Le Premier ministre a souligné que les Nations Unies et le Conseil de sécurité doivent assumer pleinement leurs responsabilités en soutenant l'initiative de paix du Soudan et en promouvant la stabilité et la paix dans le pays.

Il a averti que tout manquement à cette initiative constituerait une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire.

De son côté, la Secrétaire générale adjointe, Amina Mohamed, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre le Soudan et les Nations Unies dans la phase à venir, de consolider le partenariat pour soutenir la paix et la stabilité, de faciliter l'aide humanitaire, de mobiliser le soutien international et de faire progresser les efforts de paix.

Elle a également souligné l'importance de la coopération du Soudan avec les institutions africaines, notamment l'IGAD et l'Union Africaine, pour faire avancer le processus de paix et de stabilité.

Le Premier ministre a salué le rôle des Nations Unies au Soudan et les progrès accomplis dans ce domaine réaffirmant l'engagement du gouvernement soudanais à lever tous les obstacles rencontrés par l'ONU et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions au cours de la période à venir

. Il a également exprimé sa gratitude pour l'engagement constant de l'ONU à soutenir le Soudan.

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU a, pour sa part, réaffirmé la volonté des Nations Unies de poursuivre leur coordination avec le gouvernement soudanais et de soutenir ses efforts en faveur de la paix et du développement durable.