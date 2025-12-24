Cote d'Ivoire: Azaguié - Bamba Drissa prêche pour la transparence administrative

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Bamba Idrissa, l'un des candidats indépendants dans la circonscription électorale d'Azaguié, ne vient pas à l'hémicycle pour faire comme les autres. Il a une idée à lui pour contrôler la gestion des budgets votés des différents ministères à l'Assemblée nationale.

Le candidat, ingénieur informaticien, le 23 décembre, déclarait aux populations : « La première loi que je vais proposer porte sur le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que nous constatons que tous les ministères vont au Parlement pour demander la caution des députés afin de valider leurs budgets. Une fois validés, les populations ne ressentent rien sur les retombées de ces budgets colossaux votés. Il s'agit pour nous de proposer un projet de loi pour amener tous les ministères à rendre compte régulièrement, à faire le point sur tout ce qui est fait comme actions dans les régions de la Côte d'Ivoire ».

Pour ce qui a motivé sa candidature, il a cité, entre autres, le non-respect des promesses des députés élus à Azaguié. Son ambition est de faire respecter le rôle du député et surtout la parole donnée.

« Les députés que nous avons actuellement ne font qu'accompagner le gouvernement. Nous voulons corriger tout cela et apporter le développement à nos concitoyens », soutient-il.

