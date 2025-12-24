Cote d'Ivoire: Yamoussoukro sous-préfecture - Koffi Léandre part confiant

Koffi Kouakou Léandre est sur la ligne de départ pour les législatives du 27 décembre 2025 en ce qui concerne la circonscription électorale 052 de Kossou, commune et sous-préfectures, Yamoussoukro, sous-préfecture.

Avec son suppléant, Kouamé Kouamé Pascal, il part confiant à cette échéance électorale. Koffi Léandre dit avoir été motivé par la volonté d'améliorer le bien-être des populations.

« Ma candidature est pour le bien-être de mes parents. Je me préoccupe de leurs problèmes depuis 2016, en posant des actes forts pour les soutenir. Je les ai assistés dans plusieurs domaines, à savoir l'hydraulique, la santé, l'appui à la jeunesse. Je suis donc de leurs côtés », a-t-il soutenu, le 23 décembre, à Yamoussoukro, à la sortie d'une réunion avec la Commission électorale indépendante (Cei).

« Pour moi, un député doit être un acteur de développement. Il doit être un leader qui comprend les problèmes de ses parents et a la capacité de les aider. Il lui faut oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est cette personne que je pense incarner pour Yamoussoukro sous-préfecture », a-t-il fait savoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il se dit être un homme de terrain, d'où la bonne réception de sa candidature partout où il l'annonce. Koffi Léandre, qui est sûr de remporter ces élections, a souhaité que chaque électeur vote dans son centre d'origine.