Cote d'Ivoire: Yamoussoukro sous-préfecture - Koffi Léandre part confiant

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Koffi Kouakou Léandre est sur la ligne de départ pour les législatives du 27 décembre 2025 en ce qui concerne la circonscription électorale 052 de Kossou, commune et sous-préfectures, Yamoussoukro, sous-préfecture.

Avec son suppléant, Kouamé Kouamé Pascal, il part confiant à cette échéance électorale. Koffi Léandre dit avoir été motivé par la volonté d'améliorer le bien-être des populations.

« Ma candidature est pour le bien-être de mes parents. Je me préoccupe de leurs problèmes depuis 2016, en posant des actes forts pour les soutenir. Je les ai assistés dans plusieurs domaines, à savoir l'hydraulique, la santé, l'appui à la jeunesse. Je suis donc de leurs côtés », a-t-il soutenu, le 23 décembre, à Yamoussoukro, à la sortie d'une réunion avec la Commission électorale indépendante (Cei).

« Pour moi, un député doit être un acteur de développement. Il doit être un leader qui comprend les problèmes de ses parents et a la capacité de les aider. Il lui faut oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est cette personne que je pense incarner pour Yamoussoukro sous-préfecture », a-t-il fait savoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il se dit être un homme de terrain, d'où la bonne réception de sa candidature partout où il l'annonce. Koffi Léandre, qui est sûr de remporter ces élections, a souhaité que chaque électeur vote dans son centre d'origine.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.