Cote d'Ivoire: Toumodi sous-préfecture - N'Da Kouassi Jules serein

N'Da Kouassi Jules et sa suppléante, Yao Akissi Edwige Prisca, envisagent au soir du 27 décembre, de célébrer leur succès lors des législatives pour le compte de la circonscription électorale 022, Angoda, Djékanou, Kpouébo, Kokumbo, communes et sous-préfectures, Toumodi sous-préfecture.

Candidat indépendant, N'Da Jules soutient que des raisons multiples l'ont poussé à se présenter à ces élections. « Je suis un homme de terrain, aucun problème ne se pose à ce niveau. Je suis serein », a-t-il fait savoir, le 22 décembre, à Toumodi, après une tournée dans des villages de sa circonscription électorale. Il a souligné que les populations s'intéressent désormais aux personnes qui sont en contact avec elles.

« Lorsque je leur donne les raisons de mon engagement, elles adhèrent à cette volonté d'être candidat et de pouvoir parler en leur nom à l'Assemblée nationale. Ainsi, de nos jours ce sont ceux qui comprennent les problèmes des populations, qui sont proches d'elles, qui échangent avec elles, qui ont leur faveur », a-t-il mentionné.

Il a souligné qu'en tant que jeune, il ambitionne de rejoindre la famille des législateurs. Il a dévoilé le nom de son modèle: « Si je suis élu, je ferai comme Assalé Tiémoko en étant dans l'investigation, je rendrai compte aux parents des activités à l'hémicycle. Je serai de tout temps à leurs côtés ».

N'Da Jules a souhaité que ces élections se déroulent dans un climat apaisé. « Durant cette période, il serait mieux d'éviter des propos qui mettent à mal la cohésion. Il faut se montrer respectueux de tous. Il faut agir avec sagesse », a-t-il émis le voeu.