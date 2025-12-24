Afrique du Nord: La Ligue arabe appelle à un engagement positif envers l'Initiative de paix soudanaise soumise au Conseil de sécurité de l'ONU

24 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé son ferme soutien au discours prononcé par le Premier ministre du Gouvernement de transition soudanais devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a salué l'initiative de paix globale qui y est présentée, laquelle témoigne d'un engagement clair à mettre fin à la guerre et à soulager les souffrances humaines, tout en préservant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan.

Le conseiller Gamal Rushdi, porte-parole du Secrétaire général, a affirmé que la Ligue arabe accorde une grande importance aux messages politiques, humanitaires et sécuritaires essentiels contenus dans cette initiative.

Il a déclaré que la Ligue la considère comme un cadre sérieux et viable sur lequel s'appuyer, et qui mérite une réponse positive en tant qu'élément clé de toute solution globale et des efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité au Soudan, afin de prévenir toute menace à son unité nationale ou à la désintégration de son tissu social.

