Soudan: Le pays participe au Forum international de Paris sur l'eau, l'énergie et l'alimentation

24 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation de l'Union euro-arabe de géomatique au Moyen-Orient, conduite par le professeur Haider Al-Sanousi, directeur adjoint du Bureau Moyen-Orient de l'Union.

Lors de la réunion, le professeur Al-Sanousi a présenté un rapport sur le prochain forum d'investissement académique et culturel, prévu début mai 2026 à Paris.

Ce forum réunira 46 pays et plus d'un millier d'experts pour débattre de questions cruciales telles que l'eau, l'énergie et l'alimentation. Le Soudan a été officiellement invité à y participer.

Mme Lamia Abdel Ghaffar a expliqué que la participation du Soudan à ce forum offre l'opportunité de reprendre son rôle de premier plan dans des secteurs vitaux.

Elle a souligné l'engagement du gouvernement à développer la recherche scientifique et universitaire, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'eau, et a mis en avant l'importance de la coopération internationale pour renforcer les capacités du Soudan dans ces domaines..

Lire l'article original sur SNA.

