Afrique: CAN 2025 - Amad Diallo libère les Éléphants pour une entrée en lice réussie

Tenant du titre, la Côte d'Ivoire a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en dominant le Mozambique (1-0), mercredi 24 décembre 2025, à Marrakech dans le groupe F. Dans un match disputé et longtemps indécis, la pépite de Manchester United, Amad Diallo, a fait la différence, offrant aux Éléphants un succès précieux.

La Côte d'Ivoire n'a pas manqué son entrée en matière. Championne d'Afrique en titre, la sélection ivoirienne a tenu son rang face à une équipe mozambicaine accrocheuse, bien décidée à tendre un piège aux Éléphants. Au terme d'une rencontre globalement maîtrisée mais parfois hachée par les conditions climatiques, les hommes d'Emerse Faé se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but décisif d'Amad Diallo.

Dès l'entame, les Ivoiriens affichent leurs intentions en prenant le contrôle du jeu. La circulation du ballon est fluide, le pressing haut, mais le bloc mozambicain résiste avec discipline. Les Os Mambas, regroupés et solidaires, ferment les espaces et limitent les occasions franches.

Il faut attendre l'éclair d'un homme pour débloquer la situation. À la suite d'un mouvement bien construit, Amad Diallo, très en jambes, trouve l'ouverture et fait parler son sang-froid pour tromper le portier mozambicain. Un but libérateur pour les Éléphants et une confirmation du talent du joueur de Manchester United, déjà décisif dès le premier match de la compétition.

Après l'ouverture du score, le rythme retombe quelque peu. Le Mozambique tente alors de sortir timidement de sa coquille et parvient, contre toute attente, à confisquer par moments le ballon. Mais malgré quelques phases de possession, les Mozambicains peinent à se montrer réellement dangereux.

La seconde période est marquée par une intensification de la pluie, rendant la pelouse glissante et le jeu moins fluide. La Côte d'Ivoire pousse toutefois pour faire le break. Franck Kessié se procure une énorme occasion de la tête, frôlant le poteau, avant que Vakoun Bayo ne manque de peu le cadre sur un centre millimétré. Reinildo et la défense mozambicaine multiplient les interventions salvatrices pour maintenir le suspense.

Entrés en jeu, Seko Fofana et Vakoun Bayo apportent de la fraîcheur, tandis qu'Amad Diallo, ovationné, cède sa place dans le dernier quart d'heure. Les dernières minutes sont à l'avantage des Éléphants, qui se créent une double occasion à la 89e minute, sans parvenir à tuer le match.

Solide défensivement, sérieuse et patiente, la Côte d'Ivoire gère finalement son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Sans être flamboyants, les champions d'Afrique en titre assurent l'essentiel : une victoire pour bien lancer leur CAN 2025 et prendre une option intéressante dans ce groupe F.

Un succès fondateur, qui confirme les ambitions ivoiriennes et laisse entrevoir une montée en puissance progressive au fil de la compétition.