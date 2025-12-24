Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices phares de la bourse renouent avec la hausse ce mercredi 24 décembre 2025.

Après deux journées de baisses consécutives, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 24 décembre 2025.

L'indice BRVM Composite a ainsi légèrement progressé de 0,05% à 339,75 points contre 339,58 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,21% à 163,24 points contre 162,89 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,22% à 139,83 points contre 139,52 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 3,145 milliards de FCFA contre 1,692 milliard de FCFA le 23 décembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 6,61 milliards, passant de 13 092,659 milliards de FCFA la veille à 13 099,269 milliards FCFA ce 24 décembre 2025.

Celle du marché des obligations a aussi enregistré une hausse de 5,272 milliards, s'établissant à 11 411,697 milliards FCFA contre 11 405,425 milliards FCFA le mardi 23 décembre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 1 330 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 5,13% à 4 200 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 7 345 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 1 445 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,78% à 1 110 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,45% à 2 545 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,55% à 3 805 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,51% à 11 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,74% à 28 010 FCFA) et BOA Mali (moins 2,68% à 4 175 FCFA).