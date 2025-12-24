Afrique de l'Ouest: Le Mali obtient 32,999 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

24 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le Mali a obtenu ce mercredi 24 décembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 32,999 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans.

Cette levée de fonds rentre dans la stratégie de financement du budget de l'Etat malien. Pour ce faire, l'émetteur a mis en adjudication 30 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs s'élève à 52,371 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 174,57%.

Le montant des soumissions retenu est de 32,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 19,372 milliards FCFA . Ce qui donne un taux d'absorption de 63,01%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,34% pour les bons, 9,11% pour les obligations de 3 ans et 7,89% celles de 5 ans.

Le Trésor Public malien compte rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 décembre 2026. En revanche, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor Public malien entend le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 26 décembre 2028 pour celles de 3 ans et au 11 décembre 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an au taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.

