Congo-Kinshasa: La FIFA prolonge le mandat du Comité de normalisation FECOFA jusqu'au 15 avril 2026

Le mandat du Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football (FECOFA) a été prolongé une nouvelle fois jusqu'au 15 avril 2026. Cette décision, prise le 17 décembre 2025 par la Fédération internationale de football association (FIFA), a été confirmée par un document consulté par Radio Okapi ce mercredi 24 décembre.

L'actuel Comité de normalisation, nommé le 3 juillet 2025 et dirigé par Mme Belinda Luntadila Nzuzi, avait pour mission principale d'organiser des élections avant fin 2025. Initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2025, son mandat a été étendu pour garantir des scrutins conformes aux statuts, libres et transparents.

Le document précise que cette prolongation résulte des difficultés persistantes qui ont empêché l'organisation des élections dans les délais prévus.

Selon la FIFA, le processus électoral a été entravé par des dysfonctionnements internes, des irrégularités dans certaines ligues, des ingérences d'autorités publiques et une situation financière critique. Cette dernière découle notamment d'un litige judiciaire avec l'ancien équipementier O'Neills, entraînant le gel des comptes bancaires de la FECOFA. La FIFA et la CAF considèrent que ces obstacles empêchent pour l'instant des élections crédibles, nécessitant une stabilisation juridique et financière préalable.