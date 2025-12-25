Gabon: L'ANINF et l'Assemblée nationale pour un système d'information renforcé

Une séance de travail s'est tenue le lundi 22 décembre au siège de l'Assemblée nationale du Gabon, réunissant les équipes de l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) et le Président de l'institution, Michel Régis Onanga Ndiaye.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement technique de l'ANINF en faveur de la transformation numérique et de la sécurisation des systèmes d'information des institutions de la République.

Les échanges ont porté sur la restitution des conclusions de l'audit du système d'information de l'Assemblée nationale, réalisé par les équipes techniques de l'ANINF, notamment celles de la Direction de l'Audit, de la Qualité, de la Sécurité et de l'Organisation (DAQSO) et de la Direction de l'Ingénierie et des Réseaux (DIR). Cet audit visait à évaluer la sécurité, la performance et la résilience des infrastructures numériques de l'institution parlementaire, dans un contexte de cybermenaces croissantes visant les systèmes publics.

Les résultats présentés ont permis de mettre en lumière les dispositifs existants, tout en soulignant les axes d'amélioration nécessaires pour renforcer la protection des données sensibles, garantir la continuité des services numériques et améliorer les outils mis à la disposition des parlementaires et de l'administration.

Au-delà du diagnostic, la séance de travail a également permis d'esquisser les fondements d'une plateforme collaborative sécurisée, pensée pour optimiser la circulation de l'information, favoriser la collaboration entre les services et moderniser la gestion documentaire au sein de l'Assemblée nationale. Conçue selon des standards actuels de cybersécurité et d'interopérabilité, cette plateforme vise à concilier efficacité opérationnelle et protection des données.

Cette démarche s'inscrit dans la vision portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la transformation digitale, la modernisation de l'administration publique et le renforcement de la souveraineté numérique au coeur des priorités stratégiques de l'État gabonais.

En accompagnant l'Assemblée nationale dans ce processus, l'ANINF confirme son rôle d'opérateur technique national de référence, chargé de mettre en oeuvre les orientations présidentielles en matière de gouvernance numérique.

À travers cette collaboration, l'ANINF réaffirme son engagement à soutenir les institutions de l'État dans la construction d'une administration moderne, performante et sécurisée. Cette initiative illustre la volonté des pouvoirs publics de renforcer la résilience des institutions républicaines et de jeter les bases d'une gouvernance numérique souveraine, au service du fonctionnement démocratique et du développement national.