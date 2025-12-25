Congo-Kinshasa: La société civile qualifie de « mitigé » le bilan sécuritaire de l'Ituri en 2025

24 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile qualifie de « mitigé » le bilan sécuritaire de l'Ituri en 2025. Dans une déclaration mardi 23 décembre à Radio Okapi, cette structure a affirmé que bien que des opérations contre la milice CRP aient permis un recul relatif des attaques, d'autres violences contre les civils persistent.

Elle précise cependant que les opérations menées contre les miliciens CRP ont permis la récupération d'armes et de munitions, la neutralisation de certains combattants, ainsi que la reddition d'autres aux Forces armées de la RDC (FARDC), ajoutant que cette dynamique positive reste toutefois partielle.

La société civile déplore que d'autres groupes armés, comme la CODECO, maintiennent leurs activités dans plusieurs zones sans pression militaire équivalente, dénonçant aussi une recrudescence de tracasseries par des éléments des forces de l'ordre, notamment à Djugu, où des jeunes sont injustement ciblés comme membres de groupes armés.

Dans ce contexte, les acteurs de société civile appelle à la vigilance, à la cohésion sociale et au désarmement des groupes armés encore actifs pour un retour durable de la paix. Ils indiquent que les crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides ne resteront impunis.

