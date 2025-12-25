Madagascar: D-CLIC MADAGASCAR - Le numérique pour renforcer l'autonomisation des jeunes

À Madagascar, où près de 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, le programme D-CLIC de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) mise sur le développement des compétences numériques pour améliorer l'employabilité et encourager l'entrepreneuriat des jeunes.

Face au faible taux d'entrepreneuriat des jeunes, estimé à seulement 2 %, l'OIF, en collaboration avec l'État malgache, renforce son engagement à travers le programme D-CLIC. L'inauguration récente d'un nouvel espace au QG Tanora Ankorondrano marque une étape importante dans cette démarche d'accompagnement durable de la jeunesse, a rappelé Traian-Laurentiu Hristea, représentant de l'OIF à Madagascar, lors d'une cérémonie officielle tenue le 22 décembre 2025 au QG Tanora Ankorondrano.

Ce centre D-CLIC vient compléter les dispositifs existants en offrant aux jeunes un espace de travail moderne, ouvert et accessible, doté de ressources numériques adaptées. Il vise à encourager la création et le développement de projets innovants, avec pour objectif principal l'autonomisation des jeunes.

Les témoignages recueillis au QG Tanora confirment l'impact du programme. Aïcha, étudiante en informatique, affirme que la formation en développement web qu'elle y a suivie lui a permis de créer plusieurs sites internet et de renforcer ses compétences professionnelles.

Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a souligné que le numérique concerne désormais tous les secteurs, de l'éducation à l'entrepreneuriat, et que la politique nationale place la jeunesse au coeur du développement. « Les jeunes Malgaches sont appelés à devenir des acteurs clés de la transformation numérique et du développement du pays », a-t-il précisé.

Grâce au programme D-CLIC, de nombreux jeunes ont déjà bénéficié de formations numériques leur permettant de développer leurs activités. Le projet s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 35 ans, titulaires du baccalauréat, et propose des formations gratuites en marketing digital ainsi qu'en développement web et mobile dans plusieurs régions du pays. Lors de la cérémonie du 22 décembre dernier, l'OIF a également fait don de matériels informatiques de dernière génération, un soutien renforcé par rapport à une précédente dotation, qui a permis la mise en place du centre informatique. Cette nouvelle contribution vise à appuyer les projets les plus prometteurs portés par les jeunes bénéficiaires.