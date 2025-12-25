La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a organisé hier, mardi 23 décembre 2025, un panel de réflexion au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), en marge de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar. Placée sous le thème « La dématérialisation des procédures foncières : un levier pour un accès transparent et sécurisé à la propriété foncière », la rencontre a été présidée par M. Malang Faty Seydi, conseiller technique au ministère des Finances et du Budget.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique impulsée par le ministère des Finances et du Budget, avec un accent particulier mis sur la digitalisation des services pour répondre aux attentes croissantes des usagers. Il s'est agi, à travers ce panel, de réfléchir aux stratégies à mettre en place pour améliorer la gouvernance publique, renforcer la conservation du patrimoine foncier, sécuriser l'accès aux droits fonciers et réduire durablement les contentieux liés à la terre.

Selon M. Serigne Ousseynou Diop, inspecteur principal des Impôts et des domaines, directeur du Centre de formation et de documentation de la DGID et chef du bureau de la communication et de la qualité, la question foncière demeure l'un des défis majeurs de l'administration sénégalaise. « La gestion du foncier au Sénégal est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment la lourdeur des procédures, les problèmes de délimitation et les risques de perte ou d'altération des documents », a-t-il expliqué, soulignant la nécessité d'une transition vers des outils numériques plus fiables et plus transparents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, la DGID a présenté plusieurs projets structurants, dont le PROCASEF (Projet de cadastralisation foncière), mis en oeuvre dans 136 communes pilotes. Ce projet vise la mise en place du Système d'information foncière communal (SIFCOM), destiné à sécuriser les délibérations foncières des collectivités territoriales et à favoriser l'interconnexion des données entre les différents acteurs du foncier. À cela s'ajoute le projet de modernisation de la gestion foncière, avec la création d'un livre foncier électronique, adossé à un système de gestion électronique des données et renforcé par une signature électronique de haute sécurité, afin de garantir la traçabilité, la célérité et la fiabilité des procédures.

Pour sa part, M. Tidiane Badji, conseiller du Directeur général de la DGID, est revenu sur les objectifs et les perspectives de cette réforme numérique. Il a insisté sur la mise en place d'un système de gestion foncière intégré, reposant sur une base de données centralisée, régulièrement mise à jour et accessible aux usagers. « La dématérialisation permettra non seulement d'accélérer les procédures, mais aussi d'améliorer l'accessibilité des services, la transparence des informations et la confiance des citoyens dans l'administration », a-t-il déclaré.

Parmi les innovations annoncées figurent également des plateformes numériques permettant aux usagers de suivre l'évolution de leurs dossiers à distance, via smartphone, ainsi que l'introduction de cartes foncières sécurisées dotées de codes QR, facilitant l'authentification et la consultation des informations foncières en temps réel. Ces outils visent à réduire les déplacements, limiter les risques de fraude et renforcer la sécurité juridique des transactions.

Les échanges, jugés de « très haute facture », ont réuni de nombreux acteurs du secteur, notamment la Chambre des notaires, l'Ordre national des géomètres-experts, des représentants du monde universitaire, des élèves de l'École nationale d'administration (ENA) et des partenaires techniques. Tous ont salué une démarche qui place la technologie au service de l'équité, de la transparence et de l'efficacité administrative.

À terme, la DGID ambitionne de déployer pleinement ces systèmes à l'échelle nationale dès 2026, avec l'espoir de réduire significativement les contentieux fonciers et de contribuer à une meilleure gouvernance publique, fondée sur la modernisation des outils et la satisfaction d'usagers de plus en plus exigeants.