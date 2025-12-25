Afrique de l'Ouest: CardinalStone obtient un financement de 15 millions de dollars de la SFI pour soutenir les PME

CardinalStone Capital Advisers a obtenu jusqu'à 15 millions de dollars de la Société financière internationale pour soutenir les petites et moyennes entreprises à croissance rapide en Afrique de l'Ouest.

Le financement sera déployé par l'intermédiaire du CardinalStone Growth Fund II, un fonds d'investissement généraliste ciblant les entreprises du Nigeria, du Ghana et de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le fonds se concentre sur les biens de consommation, la santé, l'agroalimentaire, l'industrie et les services financiers.

Growth Fund II est structuré comme un véhicule de 120 millions de dollars destiné aux entreprises rentables qui ont du mal à accéder aux capitaux à long terme. L'investissement de l'IFC fournira à la fois des financements et des conseils, en mettant l'accent sur la gouvernance, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle.

CardinalStone a déclaré que le partenariat aiderait les entreprises du portefeuille à se développer sur de nouveaux marchés, à améliorer leurs systèmes internes et à étendre leurs activités. Yomi Jemibewon, associé gérant, a déclaré que les PME restent au coeur de la croissance économique dans la région et ont besoin de capitaux structurés pour libérer leur potentiel.

Fondée en 2016, CardinalStone Capital Advisers est une spin-off de CardinalStone Partners, une banque d'investissement créée en 2008. L'entreprise se concentre sur le soutien aux entreprises de taille moyenne, souvent familiales, et sur l'accompagnement de leur transition vers des sociétés gérées par des institutions et ayant une portée régionale.

Points clés à retenir

L'engagement de l'IFC dans le CardinalStone Growth Fund II reflète une évolution plus large vers le soutien aux entreprises du marché intermédiaire qui se situent entre les startups en phase de démarrage et les grandes entreprises. En Afrique de l'Ouest, ces PME représentent une part importante de l'emploi et de la production, mais n'ont souvent qu'un accès limité aux capitaux patients.

Les fonds de capital-investissement axés sur l'amélioration opérationnelle jouent un rôle croissant pour combler cette lacune. Au-delà du capital, ils apportent des normes de gouvernance, une discipline financière et un soutien stratégique qui aident les entreprises à se professionnaliser et à se développer. Pour la SFI, le fait de s'associer à des gestionnaires locaux lui permet de déployer des capitaux plus efficacement tout en tirant parti de la connaissance sur le terrain de marchés tels que le Nigéria et le Ghana.

Cela favorise également l'intégration régionale, car les entreprises du portefeuille se développent au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les prêts bancaires se resserrent et que les marchés publics restent peu profonds, le capital-investissement devient de plus en plus un canal de financement clé pour les entreprises africaines établies à la recherche de capital de croissance.