Nigeria: L'inflation a encore baissé en novembre pour atteindre 14,5%.

L'inflation au Nigeria a baissé plus que prévu en novembre, renforçant les attentes selon lesquelles les décideurs politiques pourraient reprendre les réductions de taux d'intérêt au début de l'année prochaine.

Les prix à la consommation ont augmenté de 14,5 % par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à 16,1 % en octobre, selon les données du Bureau national des statistiques. Ce chiffre est inférieur à l'estimation médiane de 15 % selon une enquête de Bloomberg. Les prix ont également baissé sur une base mensuelle, reflétant un relâchement de la pression sur les principaux articles ménagers.

Le ralentissement est dû en grande partie à l'inflation alimentaire, qui est tombée à 11,1 % en novembre, contre 13,1 % le mois précédent. L'alimentation représente une part importante des dépenses des ménages et a été le principal moteur de la crise du coût de la vie au Nigeria ces dernières années.

L'inflation a baissé pendant huit mois consécutifs après avoir atteint un pic de près de 35 % à la fin de l'année 2024. Ce recul fait suite à une révision de l'année de référence de l'indice des prix à la consommation et à des changements dans la pondération des biens et des services, ainsi qu'à une amélioration des conditions d'approvisionnement.

La Banque centrale du Nigeria a maintenu son taux de référence lors de sa dernière réunion, déclarant qu'elle souhaitait obtenir des preuves plus claires d'une désinflation durable. L'inflation globale continuant de baisser, les économistes affirment que les arguments en faveur d'un assouplissement de la politique se renforcent à l'approche de la réunion de février de la banque.

La tendance inflationniste du Nigeria marque un tournant après plusieurs années de fortes hausses de prix qui ont érodé les revenus et grevé les budgets des ménages. Alors qu'une hausse temporaire est attendue en décembre en raison de la demande saisonnière et de l'augmentation des dépenses, les économistes estiment que la trajectoire générale restera orientée à la baisse jusqu'en 2026.

La baisse de l'inflation donne à la banque centrale une plus grande marge de manoeuvre pour soutenir la croissance après une longue période de resserrement de la politique monétaire. Les taux d'intérêt ont été relevés de manière agressive pour freiner les pressions sur les prix et stabiliser la monnaie, mais ces mesures ont également pesé sur la croissance du crédit et l'investissement privé.

Un ralentissement durable pourrait réduire les coûts d'emprunt pour les entreprises et les ménages, améliorer la confiance des consommateurs et soutenir la demande intérieure. Il pourrait également réduire la pression sur les finances publiques en diminuant les coûts du service de la dette. Des risques subsistent. La volatilité des taux de change, les ajustements des prix des carburants et les chocs météorologiques sur l'approvisionnement alimentaire pourraient ralentir les progrès.

Néanmoins, les dernières données suggèrent que la dynamique de l'inflation s'améliore, ouvrant la voie à un passage progressif de la maîtrise de l'inflation au soutien de la reprise économique dans la plus grande économie d'Afrique.