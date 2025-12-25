Afrique: Nvidia vise le Maroc comme prochain centre de l'IA sur le continent

Nvidia a identifié le Maroc comme un marché prioritaire pour son expansion africaine, signalant une poussée plus profonde dans l'infrastructure d'intelligence artificielle du continent.

Cette décision fait suite à l'entrée de la société en Afrique du Sud en juin, où elle s'est associée à Cassava Technologies pour lancer ce qu'elle a décrit comme la première usine d'intelligence artificielle d'Afrique. Nvidia a depuis déclaré qu'elle prévoyait d'étendre une infrastructure similaire à d'autres pays, notamment l'Égypte, le Kenya, le Maroc et le Nigéria.

Une délégation de l'entreprise s'est récemment rendue à Rabat pour rencontrer des acteurs publics et privés impliqués dans l'écosystème numérique marocain, selon des responsables de l'industrie. Nvidia devrait fournir des unités de traitement graphique et des systèmes de calcul accéléré pour les centres de données axés sur l'IA qui répondent à la demande régionale.

L'attrait du Maroc réside dans sa proximité avec l'Europe, sa connectivité par fibre optique établie et ses efforts pour se positionner en tant que hub numérique. Le pays déploie sa stratégie Digital Morocco 2030, qui cible la formation de compétences à grande échelle, une infrastructure cloud élargie et une utilisation plus large de l'IA dans les services publics et les entreprises.

La stratégie africaine de Nvidia est ancrée par Cassava Technologies, qui exploite des centres de données et des réseaux de fibres à travers 26 pays. Le partenariat vise à fournir une capacité de calcul de l'IA localement, en réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs de cloud offshore.

Points clés à retenir

L'intérêt de Nvidia pour le Maroc reflète un changement plus large dans la façon dont les entreprises technologiques mondiales considèrent le rôle de l'Afrique dans l'économie de l'IA. Au lieu de desservir le continent uniquement par le biais de centres de données à l'étranger, les entreprises commencent à investir dans des infrastructures informatiques locales qui prennent en charge la formation des modèles, le traitement des données et les applications d'IA plus proches des utilisateurs finaux.

Pour le Maroc, cela s'inscrit dans un effort à long terme pour aller au-delà de l'externalisation et des services numériques de base vers des rôles technologiques à plus grande valeur. Le pays s'est concentré sur l'adoption du cloud, les énergies renouvelables et les cadres réglementaires qui soutiennent la gouvernance des données, autant d'éléments essentiels pour l'infrastructure de l'IA.

Les centres de données locaux équipés de puces avancées permettent aux gouvernements et aux entreprises de conserver les données sensibles à l'intérieur des frontières nationales tout en réduisant la latence et les coûts. Ils créent également une demande d'ingénieurs, de scientifiques des données et d'opérateurs de systèmes.

S'ils sont exécutés à grande échelle, ces investissements pourraient aider le Maroc à servir de passerelle régionale pour les services d'IA reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, tout en ancrant une plus grande partie de la chaîne de valeur numérique sur le continent.