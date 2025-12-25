Ghana: Le Parlement ghanéen adopte une loi pour légaliser l'utilisation des crypto-monnaies

Le parlement ghanéen a approuvé une loi légalisant les échanges de crypto-monnaies, mettant fin à des années d'incertitude et donnant à la banque centrale un droit de regard formel sur un marché déjà utilisé par des millions de personnes.

Le projet de loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels (Virtual Asset Service Providers Bill) établit un cadre de licence et de supervision pour les plateformes de crypto-monnaies, selon le gouverneur de la Banque du Ghana, Johnson Asiama. Il a annoncé la décision le 19 décembre à Accra, déclarant que les échanges d'actifs numériques étaient désormais légaux dans tout le pays et que les utilisateurs ne risquaient plus d'être arrêtés pour des activités liées aux crypto-monnaies.

La loi donne à la banque centrale le pouvoir de délivrer des licences, de superviser et de contrôler les fournisseurs de services d'actifs virtuels, en mettant l'accent sur la protection des consommateurs, la transparence et la conformité. M. Asiama a déclaré que l'objectif était de s'attaquer aux risques tels que la fraude, le blanchiment d'argent et les menaces pour la stabilité financière, qui n'étaient pas contrôlés dans le cadre du vide juridique précédent.

L'utilisation des crypto-monnaies s'est développée rapidement malgré l'absence d'approbation officielle. Environ trois millions d'adultes, soit à peu près 17 % de la population, utilisent déjà des monnaies numériques pour l'épargne, les paiements, les envois de fonds et les transactions commerciales. Les transactions ont totalisé environ 3 milliards de dollars entre juillet 2023 et juin 2024, dont une grande partie en dehors des canaux bancaires traditionnels.

La décision du Ghana le place aux côtés d'autres pays africains qui cherchent à réglementer, plutôt qu'à interdire, les actifs numériques à mesure que leur adoption s'accélère dans la région.

Points clés à retenir

La décision du Ghana reflète une évolution des décideurs politiques vers la gestion, plutôt que la résistance, de l'adoption des crypto-monnaies. Les actifs numériques font désormais partie intégrante de l'activité économique quotidienne, en particulier pendant les périodes de volatilité des devises et de forte inflation. Le cedi a fortement fluctué au cours des deux dernières années, alors que les taux d'intérêt restent élevés.

Les responsables affirment que les flux de crypto-monnaie non réglementés ont rendu plus difficile le suivi des mouvements de capitaux et l'évaluation des risques pour la politique monétaire dans une économie dépendante des importations. En légalisant et en réglementant le secteur, les autorités gagnent en visibilité sur les transactions tout en gardant des outils d'application alignés sur ceux utilisés dans la finance traditionnelle.

Le cadre donne également aux entreprises une clarté juridique, ce qui peut attirer davantage d'investissements formels et réduire l'exposition des consommateurs aux opérateurs non agréés. Dans toute l'Afrique, les régulateurs prennent des mesures similaires alors que les marchés des crypto-monnaies se développent plus rapidement que l'accès bancaire. La loi ghanéenne indique une préférence pour la surveillance et l'intégration dans le système financier, plutôt que de pousser l'activité plus loin dans les canaux informels.