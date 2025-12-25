Congo-Kinshasa: Affrontements sanglants entre FARDC et milice CRP à Djugu à la veille de Noël

24 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents affrontements ont éclaté ce mercredi 24 décembre entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP), dirigée par Thomas Lubanga. Ces combats se déroulent à Bule, une localité située à plusieurs kilomètres de Bunia, en territoire de Djugu (Ituri), aggravant la situation humanitaire déjà fragile dans la région.

Selon des sources concordantes de la société civile locale, des civils ont été blessés par des balles perdues, et plusieurs personnes auraient perdu la vie. La peur s'est emparée de la population : certains habitants et déplacés internes ont fui leurs villages et sites d'hébergement pour se réfugier aux abords de la base militaire des soldats ougandais (UPDF), jugée plus sûre.

Sur le terrain, la paralysie est quasi totale : marchés, commerces, transports en commun et activités religieuses sont à l'arrêt.

À ce stade, établir un bilan précis des pertes humaines et matérielles reste difficile, l'accès à certaines zones étant fortement limité, selon Désiré Malodra, acteur de la société civile en Ituri. Mercredi en fin d'après-midi, les affrontements se poursuivaient encore.

Le porte-parole des FARDC, contacté, a confirmé la reprise des combats et annoncé une communication officielle dans les prochaines heures.

Ces violences surviennent à la veille des festivités de Noël, plongeant une fois de plus les populations civiles dans l'angoisse et anéantissant tout espoir de célébration dans cette partie de l'Ituri, province déjà lourdement éprouvée par des années d'insécurité armée.

