Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 25 décembre 2025

revue de presse

Somalie : Mogadiscio tient ses premières élections locales en près de 60 ans, sous haute sécurité

Les Somaliens du grand Mogadiscio sont attendus jeudi aux urnes pour des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans dans la capitale de ce pays instable, qui a annoncé un important dispositif de sécurité contre d'éventuelles attaques.

Plus de 10.000 membres des forces de sécurité vont être déployés dans la capitale, a indiqué le gouvernement, qui se bat depuis 2006 contre les islamistes shebab, liés à Al-Qaïda.

La guerre fait encore aujourd'hui rage à 60 kilomètres de Mogadiscio, où les insurgés ont repris plus de 200 villages cette année, annulant la plupart des gains d'une campagne militaire en 2022-2023. (Source TV5 Monde)

Cote d'Ivoire : Il y a 26 ans avait lieu le premier putsch

Ce coup d'Etat du 24 décembre 1999 a ouvert une longue période d'instabilité politique dans le pays, dont les conséquences sur l'économie restent incalculables.

"Je dois dire que nous étions complètement abasourdis, totalement désorientés, car nous n'avions rien vu venir. Le régime du président Bédié, auquel j'appartenais, a été affaibli, il faut bien le reconnaître, par le concept d'ivoirité, qui a fracturé la société ivoirienne. Ce terme a été complètement dévoyé de son sens initial."

Danielle Boni Claverie était ministre de la Communication au moment du coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire, au sein du gouvernement du président Henri Konan Bédié.

Selon elle, ce coup de force a constitué un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Depuis le 24 décembre 1999, le recours à la violence comme moyen d'accès au pouvoir s'est peu à peu normalisé dans l'imaginaire collectif. Ce qui apparaissait autrefois comme sacré et immuable est progressivement devenu envisageable. (Source DW)

Malawi : Arrêt temporaire de la pêche pour préserver les poissons et l'environnement

Au Malawi, la saison de la pêche tire à sa fin. Afin de présenter l’environnement et les poissons, cette activité est très réglementée dans le pays.

Sur l'île de Mbenje, connue pour son succès en matière de conservation, la communauté des pêcheurs organise une cérémonie spéciale pour marquer la pause des activités jusqu'en avril prochain. [Source Africanews]

Centrafrique : ONU - Bangui sous surveillance à l’approche d’élections inédites

À l’approche des élections générales prévues le 28 décembre, l’ONU appelle les autorités et les acteurs politiques centrafricains à garantir un scrutin pacifique et crédible, dans un contexte sécuritaire encore fragile.

À quelques jours d’élections générales prévues le 28 décembre, la République centrafricaine (RCA) est placée sous haute vigilance internationale. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé les autorités et les acteurs politiques centrafricains à garantir le bon déroulement d’un scrutin simultané présidentiel, législatif, régional et municipal, inédit dans un pays encore marqué par des années de conflit armé. [Source Apanews]

Algérie : Le Parlement valide la loi de criminalisation de la colonisation française

En Algérie, alors que les tensions diplomatiques sont vives avec l’État français, le Parlement a adopté ce mercredi 24 décembre une loi qualifiant la colonisation française de « crime d’État ». Ce texte vise à criminaliser la colonisation française.

Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie, c'est la 3e fois qu'un tel projet est présenté. Pour les députés à l'origine du document, ce projet de loi est un « acte de souveraineté et de fidélité à l’histoire nationale ». [Source RFI]

Mali: A Bamako, l’Alliance des Etats du Sahel inaugure ses premières institutions

Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis pour officialiser la création d’une force conjointe, d’une banque d’investissement et de médias communs.

L’Alliance des Etats du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, se structure. Pour la seconde fois depuis le sommet fondateur de Niamey en 2024, ses dirigeants se sont retrouvés à Bamako les 22 et 23 décembre pour inaugurer un média commun et discuter de la mise sur pied d’une force armée conjointe. [Source Le Monde Afrique]

CAN 2025 : Tous les résultats de la 1ère journée de la phase de groupes

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a débuté sur les chapeaux de roues au Maroc, avec des nations et favorites qui ont globalement assumé leur statut durant cette première journée.

Le Maroc, porté par son public, a ouvert le bal avec une victoire solide, tandis que le Sénégal et l’Algérie ont impressionné par leur efficacité offensive, s’installant déjà comme les équipes à battre. Ces premiers succès confirment les ambitions des cadors du continent, bien décidés à ne pas laisser de place au doute dès la phase de poules. (Source AfricaTopSports)

Le Parlement ghanéen adopte une loi pour légaliser l'utilisation des crypto-monnaies

Le parlement ghanéen a approuvé une loi légalisant les échanges de crypto-monnaies, mettant fin à des années d'incertitude et donnant à la banque centrale un droit de regard formel sur un marché déjà utilisé par des millions de personnes.

Le projet de loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels (Virtual Asset Service Providers Bill) établit un cadre de licence et de supervision pour les plateformes de crypto-monnaies, selon le gouverneur de la Banque du Ghana, Johnson Asiama. Il a annoncé la décision le 19 décembre à Accra, déclarant que les échanges d'actifs numériques étaient désormais légaux dans tout le pays et que les utilisateurs ne risquaient plus d'être arrêtés pour des activités liées aux crypto-monnaies. (Source Daba Finance)

RDC : Affrontements sanglants entre FARDC et milice CRP à Djugu à la veille de Noël

De violents affrontements ont éclaté ce mercredi 24 décembre entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP), dirigée par Thomas Lubanga. Ces combats se déroulent à Bule, une localité située à plusieurs kilomètres de Bunia, en territoire de Djugu (Ituri), aggravant la situation humanitaire déjà fragile dans la région.

Selon des sources concordantes de la société civile locale, des civils ont été blessés par des balles perdues, et plusieurs personnes auraient perdu la vie. La peur s'est emparée de la population : certains habitants et déplacés internes ont fui leurs villages et sites d'hébergement pour se réfugier aux abords de la base militaire des soldats ougandais (UPDF), jugée plus sûre. (Source Radio Okapi)

Afrique : L’administration américaine ordonne le rappel d’environ 30 ambassadeurs

L’administration du président Donald Trump a ordonné le rappel de près de 30 ambassadeurs des États-Unis en poste à l’étranger. En effet, les diplomates concernés ont été informés ces derniers jours qu’ils devront quitter leurs fonctions d’ici la mi-janvier. Tous sont des officiers du service extérieur nommés par l’administration Biden et confirmés par le Sénat. Or, une affectation diplomatique standard s’étend généralement sur une période de trois à quatre ans. (L’express.mu)