Afrique: CAN 2025 - L'Algérie et le Burkina Faso mènent la danse dans le groupe E

Tanger (Maroc) — L'Algérie occupe la tête du classement du groupe E après son large succès (3-0) face au Soudan, lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.

Portée par l'expérimenté Riyad Mahrez (108 sélections), auteur d'un doublé (2e, 61e), l'Algérie a dominé le Soudan sur un large score. Les Soudanais ont été réduits à dix à partir de la 39e mn, après l'expulsion de Salaheldin Alhassan pour cumul de cartons.

Eliminés dès la phase de poules lors de la dernière CAN à Abidjan, les Algériens démarrent fort cette édition marocaine. Ils occupent provisoirement la première place du groupe devant le Burkina Faso, également vainqueur de son match face à la Guinée équatoriale (2-1).

Les Étalons burkinabè sont devancés en raison d'un goal-average moins favorable. Les deux équipes s'affronteront lors de la prochaine journée, prévue dimanche.

Programme de la 2e journée dimanche: