Sénégal: PROMOVILLES - Le maire d'Oussouye salue l'engagement de l'État en Casamance

Le maire d'Oussouye Ousmane Landry Diallo a salué mercredi, l'attention particulière que l'État accorde aux territoires de la Casamance, qualifiant cette démarche de "symbole fort d'une gouvernance de proximité, d'écoute et de solidarité".

"C'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui dans notre commune d'Oussouye, en terre du Kassa. Votre présence ici est un symbole fort de l'attention de l'Etat envers nos territoires. Elle témoigne d'une gouvernance de proximité, d'écoute et de solidarité", a déclaré le maire d'Oussouye.

Il s'exprimait lors de la visite des réalisations du programme PROMOVILLES dans sa commune devant les ministres, les autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que les populations d'Oussouye et du Kassa.

L'édile a dit "tout l'honneur ressenti" par la commune d'accueillir cette visite officielle, qu'il a décrite comme un acte concret traduisant l'engagement de l'État en faveur du développement local.

Selon lui, la présence du chef de l'État et des membres du gouvernement marque un tournant décisif pour la Casamance, une région longtemps affectée par le conflit, mais qui voit désormais se dessiner un avenir nouveau.

Le maire d'Oussouye a cité le Plan Diomaye pour la Casamance comme une illustration de cette dynamique nouvelle, le qualifiant de "projet porteur d'espoir, de paix et de prospérité pour l'ensemble de la région".

Il a invité les populations locales à s'approprier les réalisations du programme PROMOVILLES, afin d'en assurer la pérennité et de renforcer le développement harmonieux de la commune.