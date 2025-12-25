Sénégal: Oussouye - Le maire appelle l'Etat à l'accompagner dans la réalisation d'infrastructures pour la commune

Oussouye (Ziguinchor) — Le maire d'Oussouye, Ousmane Landry Diallo, a sollicité mercredi l'accompagnement des pouvoirs publics dans la réalisation d'infrastructures capables de transformer la commune en un pôle de développement.

Cette perspective passe notamment par l'achèvement de la réhabilitation du stade municipal et la construction d'un nouveau marché moderne, a-t-il souligné en marge de la visite par le chef de l'Etat des réalisations du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES).

Le stade municipal d'Oussouye "n'est pas qu'un simple terrain de sport. C'est un lieu d'épanouissement et de rassemblement pour notre jeunesse", a dit l'édile pour qui la finalisation des travaux de cette infrastructure sportive "permettra aux jeunes de s'exprimer et de pratiquer leurs activités dans de meilleures conditions".

Le maire d'Oussouye a également insisté sur l'urgence de doter sa commune d'un nouveau marché, faisant observer que l'actuel est devenu exigu et ne répond plus aux besoins d'une population en forte croissance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ainsi indiqué que le site destiné à accueillir ce marché appelé à jouer un rôle majeur dans l'économie locale, est déjà disponible, invitant les pouvoirs publics à en lancer la construction dans les meilleurs délais.

Ousmane Landry Diallo a par ailleurs réaffirmé l'engagement de la commune d'Oussouye à s'inscrire pleinement dans la "Vision Sénégal 2050", le référentiel des politiques publiques qui ambitionne de bâtir un pays souverain, prospère, juste et solidaire.

Il a assuré de la disponibilité du Conseil municipal et des habitants de sa commune à contribuer activement à cette ambition nationale.

Le maire d'Oussouye a en outre salué la venue du chef de l'État dans la région, y voyant la preuve de la volonté des autorités d'accompagner la Casamance dans "sa transition vers un avenir meilleur" au bénéfice des populations.