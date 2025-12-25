Sénégal: Souveraineté alimentaire - Les activités de la DyTAEL de Matam officiellement lancées

Matam — L'adjoint au gouverneur de Matam, en charge du Développement, Tafsir Baba Anne, a procédé mercredi, au lancement officiel des activités de la Dynamique pour la transition agroécologique (DyTAEL) de la région, un projet qui participe à l'atteinte de la souveraineté alimentaire, a constaté l'APS.

"Nous démarrons aujourd'hui officiellement les activités de la DyTAEL de Matam avec comme administrateur le chef du Bureau régional à la sécurité alimentaire (BRSA). Le projet sera piloté au niveau des départements par les préfets. A Matam, nous allons faire de sorte que la DyTAEL ait une dynamique régionale", a déclaré l'autorité administrative au terme de la cérémonie de lancement.

Elle a précisé que des activités seront organisées l'année prochaine avec la mise en place d'un plan de travail annuel, en collaboration avec les partenaires du projet, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM) et Action contre la faim (ACF).

Pour M. Anne, Matam peut s'inspirer des réalisations des DyTAEL de Tambacounda et de Podor, qui ont valu "beaucoup de satisfaction à ces deux régions".

"Ici, à Matam, nous avons accusé un peu de retard, mais nous pouvons nous rattraper car, dans la région, l'agroécologie y est bien pratiquée à travers des actions des services techniques, de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED), ainsi que du PAM et d'ACF qui se sont inscrits dans des activités agroécologiques", a-t-il dit.

Le représentant de l'exécutif régional a annoncé que les activités de la DyTAEL de Matam viendront renforcer les initiatives déjà mises en place dans le domaine de l'agroécologie.

Il a ainsi réitéré son souhait de voir l'implication de tous les acteurs des trois départements (Kanel, Matam et Ranérou-Ferlo), ajoutant que ce projet suscite beaucoup d'espoir, puisqu'il entre dans le cadre de l'atteinte à la souveraineté alimentaire.