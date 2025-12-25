Sénégal: Bassirou Diomaye Faye annonce un projet d'autoroute entre Ziguinchor et Cap Skirring

Oussouye — L'État va faire faire une étude de faisabilité sur la construction d'une autoroute entre Ziguinchor et Cap Skirring (sud), a annoncé le président de la République, mercredi, à Oussouye (sud).

"Nous travaillons à un projet ambitieux. Il est évident que cette route connaîtra un trafic dense", a-t-il dit à la fin d'audiences accordées aux élus et aux leaders politiques locaux.

En attendant cette étude, l'État va faire faire des travaux d'entretien de la route reliant Ziguinchor et Cap Skirring, qui s'est fortement dégradée à cause d'un trafic intense, a-t-il dit, promettant "une réhabilitation complète" de cet axe routier.

Cette route est essentielle pour le désenclavement des régions du sud du pays, selon lui.

Les usagers de la route entre Cap Skirring et Ziguinchor voyagent dans des conditions "extrêmement difficiles" à cause de son mauvais état, a remarqué Bassirou Diomaye Faye.

"La fermeture temporaire de l'aéroport de Ziguinchor, en raison de travaux de rénovation, a accentué la pression sur cet axe routier, qui est devenu le principal corridor de la zone", a signalé M. Faye.

Un budget de 10 milliards de francs CFA est prévu pour les travaux d'entretien de la route Ziguinchor-Cap Skirring, a-t-il assuré, laissant entendre que ce montant ne va couvrir qu'une partie des travaux.

La route Ziguinchor-Sénoba, la boucle du Fogny et d'autres infrastructures routières seront construites, a promis le président de la République.

Les travaux routiers entre Diouloulou et Bignona (sud) vont bientôt redémarrer, selon lui.

"Ces projets traduisent le dynamisme économique et l'intensification des échanges [en] Casamance", a ajouté Bassirou Diomaye Faye, assurant les usagers de ces routes de la volonté de l'État lancer les travaux dans les meilleurs délais.