Sénégal: Bassirou Diomaye Faye annonce un projet d'autoroute entre Ziguinchor et Cap Skirring

24 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Oussouye — L'État va faire faire une étude de faisabilité sur la construction d'une autoroute entre Ziguinchor et Cap Skirring (sud), a annoncé le président de la République, mercredi, à Oussouye (sud).

"Nous travaillons à un projet ambitieux. Il est évident que cette route connaîtra un trafic dense", a-t-il dit à la fin d'audiences accordées aux élus et aux leaders politiques locaux.

En attendant cette étude, l'État va faire faire des travaux d'entretien de la route reliant Ziguinchor et Cap Skirring, qui s'est fortement dégradée à cause d'un trafic intense, a-t-il dit, promettant "une réhabilitation complète" de cet axe routier.

Cette route est essentielle pour le désenclavement des régions du sud du pays, selon lui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les usagers de la route entre Cap Skirring et Ziguinchor voyagent dans des conditions "extrêmement difficiles" à cause de son mauvais état, a remarqué Bassirou Diomaye Faye.

"La fermeture temporaire de l'aéroport de Ziguinchor, en raison de travaux de rénovation, a accentué la pression sur cet axe routier, qui est devenu le principal corridor de la zone", a signalé M. Faye.

Un budget de 10 milliards de francs CFA est prévu pour les travaux d'entretien de la route Ziguinchor-Cap Skirring, a-t-il assuré, laissant entendre que ce montant ne va couvrir qu'une partie des travaux.

La route Ziguinchor-Sénoba, la boucle du Fogny et d'autres infrastructures routières seront construites, a promis le président de la République.

Les travaux routiers entre Diouloulou et Bignona (sud) vont bientôt redémarrer, selon lui.

"Ces projets traduisent le dynamisme économique et l'intensification des échanges [en] Casamance", a ajouté Bassirou Diomaye Faye, assurant les usagers de ces routes de la volonté de l'État lancer les travaux dans les meilleurs délais.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.