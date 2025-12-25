Gabon: CAN 2025 - le Cameroun se met sur de bons rails en dominant le Gabon

Le Cameroun, diminué, secoué et rajeuni, a dominé le Gabon pour son entrée en lice dans la CAN mercredi 24 décembre (1-0). Les Lions indomptables ont montré un niveau où on ne les attendait pas pour dominer les Panthères.

David Pagou avait convoqué la « baraka », pour que la chance accompagne le Cameroun dans son début de CAN contre le Gabon. Ses hommes n'en ont pas eu besoin. Avec une équipe remaniée, voire quelque peu sortie du chapeau, les Lions ont sorti les crocs en premier et imposé leur loi aux Panthères. On pouvait penser que des Camerounais en mode commando, après une préparation tronquée et entachée par des histoires de politique, allaient surtout imposer un duel athlétique à leurs adversaires du soir. Ils ont réalisé un peu plus que cela.

Sur la pelouse du stade Adrar, détrempée par un des rares jours complets de pluie que livre le ciel d'Agadir, les Lions ont à la fois profité des nombreuses pertes de balle gabonaises et montré que la tanière a beau être secouée, il y reste du talent. Particulièrement chez Bryan Mbeumo. Exempté des efforts défensifs exigés par Pagou à l'ensemble de son équipe, il a su se rendre énormément disponible. Parfois haut sur le terrain, pour être trouvé en contre, parfois plus bas pour intercepter une mauvaise passe ou un mauvais renvoi de la défense.

Mbeumo a mis le feu

C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'ouverture du score, un coup de tête raté de Bruno Ecuele Manga qui, plutôt que de soulager les siens, a catapulté le cuir dans les pieds de Mbeumo. L'attaquant de Manchester United a temporisé, attendu l'appel de Karl Etta Eyong, qui a déclenché une frappe. Le ballon a filé entre les jambes de Loyce Mbaba pour ouvrir le score (6e). Ce sont les coups d'éclat du joueur africain le plus cher de l'histoire qui ont dicté le tempo des attaques camerounaises.

En première période d'abord, avec des corners plutôt bien tirés et des centres bien sentis qui ont apporté du danger dans la surface. En seconde ensuite, sur une action copié / collé de celle de l'ouverture du score, avec un caviar de Mbeumo pour Junior Tchamadeu, qui a envoyé sa frappe dans les tribunes (50e). Et enfin une frappe enroulée du pied gauche repoussée par Mbaba (56e).

Lions indomptables, défense infranchissable

Ses copains, eux, ont fait le job. Costauds défensivement, les Camerounais ont été accompagnés d'un brouhaha de félicitations terrible sur chaque dégagement après une action chaude. Tandis que l'auteur du geste défensif était congratulé par un partenaire, à l'image de Nouhou Tolo et Carlos Baleba qui se sont entrechoqués torse contre torse après un ballon récupéré à l'épaule par le premier. Il était là, l'esprit militaire insufflé par Pagou. Et il s'est installé encore un peu plus quand les Gabonnais, bien aidés par les entrées de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina dès la 33e minute, ont commencé à pousser et mettre le pied sur le ballon passée l'heure de jeu.

Mais les Lions sont restés indomptables et la défense infranchissable. Ils ont même failli se payer le luxe de doubler la mise sur un corner de Mbeume, encore lui, repris d'une tête camerounaise venue s'écraser sur la barre transversale. Sous l'oeil sévère de Samuel Eto'o, venu juger s'il avait fait le bon choix en se débarrassant de Marc Brys et des anciens de la sélection qui n'adhéraient pas à ses méthodes présidentielles un peu particulières, David Pagou a remporté son premier pari. Il y en aura deux autres à remporter contre la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Mais quand on est dos au mur, on prend les matches les uns après les autres.