Cameroun - manifestations dans plusieurs quartiers de Buea en zone anglophone après des mois sans électricité

Au Cameroun, après des mois sans électricité, les habitants de plusieurs quartiers de Buea et sa banlieue, la capitale de la région anglophone du Sud-Ouest, sont sortis mercredi 24 décembre dans la rue pour exprimer leur exaspération et demander que le courant soit rétabli. Des femmes, des jeunes, à Bonduma, Mile 18, Muea, Malingo et Molyko ont perturbé la circulation avec des branchages ou en s'asseyant sur la chaussée en chantant. Le sous-préfet est venu à leur rencontre, leur demandant de rester calme. L'enjeu, c'est le remplacement de trop nombreux transformateurs défaillants sur le réseau.

« We want light » Nous voulons de la lumière. Munis de rameaux, le cri de ces habitants, privés de courant depuis des mois, comme ce résidant du quartier Sandpit, à Buea, la capitale de la région anglophone du Sud-Ouest du Cameroun. « Nous sommes restés dans le noir pendant plus de trois mois, avec des enfants à la maison ! Les gens n'en pouvaient plus. Noël approchant, ils ont décidé de descendre dans la rue pour exiger le rétablissement de l'électricité ».

Un habitant témoigne. « Nous avions beaucoup de nourriture au congélateur, elle s'est gâtée et nous avons dû la donner aux éleveurs de cochons. Nous avons dépensé de l'argent pour acheter des bougies presque tous les jours. Chaque jour, il a fallu aller dans d'autres quartiers, recharger nos batteries externes et pouvoir faire tenir nos téléphones. Les gens n'en pouvaient plus ».

« Au départ, il y a trois mois, notre transformateur a grillé, poursuit cet habitant. Il a été changé au bout d'une semaine. Mais le nouveau a aussitot brûlé. Il y a deux semaines, Ils sont revenus mettre un nouveau transformateur. Mais au bout d'une semaine, Eneo n'était toujours pas venu le connecter. Alors les gens sont sortis. Je ne sais pas pas si c'est de la mauvaise gestion ou un manque de moyens, mais ça ne va pas. Nous payons nos factures, mais ils nous ont laissés dans le noir pendant plus de trois mois Ils ont rétabli le courant depuis. Alors d'autres quartiers ont décidé de sortir. Certains sont sans courant depuis quatre, parfois six mois. C'est pour ça qu'ils sont aussi sortis bloquer la ville ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les manifestations donnent des résultats

Sur le terrain, le journaliste Rex Afon, correspondant du média Equinoxe, a demandé aux habitants pourquoi choisir de bloquer les routes. « Ce qu'ils disent, c'est que c'est ça qui fonctionne. Les habitants de Mutengene ont fait ça il y a environ deux semaines et le courant a été rétabli. Les habitants de Sandpit ont fait pareil et leur transformateur a été installé. Ils pensent donc que c'est le moyen de se faire entendre ».

Jude Mbaku, rédacteur en chef de Divine Mercy Radio Television, media du diocèse catholique de Buea observe que ce problème est récurrent dans toute la région. « Dans certains quartiers de Buea, cela dure depuis huit mois, pour d'autres, c'est près d'un an sans électricité et cela, même dans d'autres villes comme Mutengene, Limbe et Tiko. Les transformateurs sont hors service, complètement hors d'usage, (...) leur capacité est insuffisante pour la population actuelle ».

Eneo se dit « confronté à une dégradation anormale et accélérée de ses ouvrages de distribution ». En cause, selon la direction de la communication de l'opérateur, la multiplication des branchements illégaux et pour le Sud-Ouest, l'affux de déplacés vers les villes à cause de la crise sécuritaire. Eneo assure remplacer progressivement les transformateurs « dans un contexte de fortes contraintes de trésorerie ».

Eneo dit « solliciter l'accompagnement des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre, sans quoi les efforts engagés seront rapidement anéantis par de nouvelles défaillances de ces transformateurs ».

À lire aussiBuea, les échos d'une crise oubliée au Cameroun anglophone