Afrique de l'Ouest: L'Etat du Sénégal emprunte près de 60 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

24 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a emprunté ce mercredi 24 décembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA, la somme de 59,997 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans et 5 ans, organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT a mis en adjudication un montant de 55 milliards de FCFA. Après adjudication, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 66,207 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 90,62%.

Le montant des soumissions retenu est de 59,997 milliards FCFA et celui rejeté 6,210 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 90,62%. Il faut signaler que la DGCPT n'a pas jugé opportun de retenir les soumissions faites sur les obligations de 5 ans.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,35% pour les bons et 7,89% pour les obligations.

L'émetteur s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 décembre 2026. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, il est programmé à la date d'échéance fixée au 22 décembre 2028. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,30% et ce dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

