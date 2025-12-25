Congo-Kinshasa: Impatience de l'administration Trump face au non-retrait du M23 de la ville d'Uvira

Les États-Unis ne sont pas contents des agissements du M23 en République démocratique du Congo. Washington estime que, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, le groupe rebelle ne s'est pas retiré de la ville d'Uvira, dans l'est du pays.

Le 16 Décembre, le coordonnateur de l'AFC/M23 avait annoncé un retrait unilatéral de la ville d'Uvira, dans l'est de la RDC, près de la frontière avec le Burundi. Une décision à la demande des médiateurs américains pour donner une chance aux pourparlers, avait précisé Corneille Nangaa. Mais aujourd'hui, l'administration Trump se dit insatisfaite, à en croire un haut responsable cité par les médias américains.

« Il y a eu du mouvement, mais nous n'avons pas l'impression qu'il s'agisse vraiment d'une libération complète de la ville », confie ce responsable qui précise que le M23 serait toujours positionné autour d'Uvira. Le mouvement rebelle avait pris le contrôle de la ville le 10 Décembre, quelques jours seulement après la reoncontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagamé à la Maison Blanche avec Donald Trump pour annoncer un accord de paix négocié par les États-Unis.

Un accord qui sur le terrain a encore du mal à se concrétiser alors que le président américain continue de se vanter d'avoir mis fin au conflit. Des affrontements ont ainsi été observés ces derniers jours autour de la ville d'Uvira. Ils opposaient de nouveau des éléments de l'AFC/M23 à des combattants Wazalendo, alliés aux autorités de Kinshasa.