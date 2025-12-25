Sénégal: Bilan de la tournée du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye achève ce 25 décembre une tournée de cinq jours en Casamance. L'occasion, pour le chef de l'État de suivre les premières réalisations du plan « Diomaye pour la Casamance ». Annoncé en octobre 2024, ce programme vise à rattraper le retard économique et à favoriser le retour des populations déplacées dans cette région du sud du pays, marquée par un conflit autour de son indépendance depuis près de 40 ans.

Au sud du Sénégal, à Darsalam, ville marquée par les séquelles du conflit, Bassirou Diomaye Faye a d'abord lancé un appel solennel à la paix aux dernières factions du groupe indépendantiste, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) encore engagées dans la rébellion. La nomination au poste de Premier ministre d'Ousmane Sonko, originaire de Casamance, avait suscité beaucoup d'espoir sur place. L'heure était donc au bilan.

À ce jour, 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur les 54 milliards annoncés dans le plan présidentiel pour la région. En 2025, 1 200 ménages déplacés ont pu regagner leur village, selon l'ANRAC l'agence de l'État engagée pour la reconstruction de la Casamance. Mais le retour des populations reste conditionné au déminage des zones encore infestées.

Elles représentent aujourd'hui près d'1,3 million de mètres carrés de terres, d'après le Centre national d'actions antimines (CNAMS). Côté infrastructures et capital humain, le 23 décembre, à Ziguinchor, Bassirou Diomaye Faye a posé la première pierre d'un campus moderne de 10 hectares, un lycée public d'excellence présenté comme le lieu de formation d'une future élite. Les travaux de bitumage d'une route stratégique pour le désenclavement de la région ont été lancés.

L'axe d'une vingtaine de kilomètres relie la rive droite du fleuve Casamance à la frontière bissau-guinéenne. Tout l'enjeu de la transformation en cours, estime un observateur politique, est sa capacité de produire des résultats en vue de faire de la Casamance autre chose, dit-il, qu'une région « éternellement prioritaire » à l'échelle du pays.