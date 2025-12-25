Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun de Pagou et Eto'o a gagné un premier pari, mais «le groupe peut vriller»

Le Cameroun de David Pagou l'a emporté mercredi 24 décembre pour son entrée en lice dans la CAN 2025 contre le Gabon (1-0). De quoi se satisfaire avec des bons signaux envoyés par l'équipe. Mais le sélectionneur le sait, l'ensemble qu'il a bâti de bric et de broc et qui s'apprête à croiser la Côte d'Ivoire demeure très fragile.

Fidèle parmi les fidèles de Samuel Eto'o, David Pagou, le sélectionneur du Cameroun, a tenu à saluer son président après la victoire de ses hommes contre le Gabon : « Le président de la fédération, dès le début, m'a fait confiance. Je me suis demandé ce qu'il a vu en moi. Il a insisté, même quand c'était dur, même quand j'ai failli baisser les bras, il m'a dit "coach ça va aller". » Bien lui en a pris de ne pas abandonner, car au stade Adrar d'Agadir, au Maroc, les Lions indomptables ont fait fort pour leur entrée en lice dans la CAN 2025 contre le Gabon, alors qu'on les attendait en grande difficulté.

Dans un système tactique en 3-5-2 où tout n'a pas été parfait, les Camerounais ont tout de même fait preuve de discipline tactique pour museler les attaquants adverses. Une performance à saluer, dans la mesure où la préparation a été courte et pas vraiment sereine. David Pagou en a fait bon usage. « On était dans un 3-6-1 modulable. On pouvait se retrouver en 3-4-3, en 5-3-2... Mais c'était imparfait, c'est un groupe jeune. On a fait une semaine ensemble et on travaille pour que le groupe progresse, que les gars se retrouvent dans le jeu, a analysé l'entraîneur. On n'a pas su se replier parfois, mais au final, je pense que les gars ont tenu bon. »

Mbeumo en électron libre

Un courage et une discipline qui ont tranché avec la panique qui a semblé traversé les Panthères par séquences. Notamment lorsque le staff a précipité les entrées de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina après la demi-heure de jeu pour tenter d'égaliser au plus vite. Le tout dans une petite cacophonie puisque « PEA » a dû se retourner vers le staff à plusieurs reprises pour bien comprendre dans quelle position il devait évoluer.

En tout cas, le système mis en place côté camerounais a plu à Bryan Mbeumo, élu homme du match et qui s'est montré très à l'aise dans son rôle d'électron libre offensif. L'auteur de la passe décisisve sur l'ouverture du score et le seul but du match, qui s'est permis de couvrir moins de terrain pour garder des jambes, a d'ailleurs salué la prestation défensive collective, la capacité de « faire les efforts les uns pour les autres. » Cette liberté laissée à l'attaquant de Manchester United était une volontée tactique assumée. « J'ai laissé la latitude à mes joueurs de s'adapter et avec leur intelligence de jeu, de moduler le système à leur guise, a rappelé le sélectionneur. La patte David Pagou est en train de naître. »

Un équilibre encore fragile

Un regard sur la seconde période permet tout de même de mesurer le chemin que cette sélection de Lions a encore à accomplir avant de devenir une véritable équipe. Après la sortie de Carlos Baleba, visiblement blessé, à la mi-temps, les Camerounais ont abandonné la possession du ballon et progressivement reculé. Jusqu'à se faire plusieurs frayeurs.

Le sélectionneur, qui s'est appliqué à bâtir un groupe capable de partir au combat autant que de jouer au foot, en est tout à fait conscient. La barraque a tenu parce que l'état d'esprit est bon. Mais si un grain de sable venait à enrayer la machine... « vous savez, l'équilibre est très fragile. Il suffit d'un petit truc qui vient déstabiliser et puis le groupe va vriller », a lancé le technicien.

Ce dernier a du se passer de deux de ses titulaires prévus contre le Gabon en raisons d'alertes physiques ressenties à l'entraînement la veille du match. Ces derniers, dont l'identité n'a pas été révélée par le coach, devraient être de retour pour le match contre la Côte d'Ivoire, qui sera une autre paire de manches. En attendant, les Élephants et les Lions se partagent la tête du groupe F avec trois points.