Afrique: CAN 2025 - Jackson, Achouri et Mahrez brillent avec des doublés dès la première journée

Tanger (Maroc) — Trois attaquants, Nicolas Jackson, Elias Achouri et Riyad Mahrez, se sont illustrés à l'issue de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 au Maroc, en signant chacun un doublé avec leurs sélections nationales.

Buteur lors des trois derniers matchs du Sénégal, Nicolas Jackson a poursuivi sur cette lancée pour son premier match de la CAN face au Botswana (3-0). L'attaquant des Lions a inscrit un doublé (40e et 58e minute), apportant une contribution décisive à l'entrée en matière victorieuse de son équipe.

Il est ainsi devenu le sixième joueur sénégalais à marquer un doublé lors d'une phase finale de CAN. Louis Camara et Matar Niang avaient réussi cette performance lors de la CAN 1965 à Tunis, en inscrivant chacun un doublé contre l'Éthiopie lors du match de classement (5-1). Oumar Gueye Samb était l'autre buteur sénégalais de cette rencontre.

Lors de l'édition 2004, Mamadou Niang avait également signé un doublé contre le Kenya à Bizerte (3-0), en Tunisie. Plus récemment, Sadio Mané (2019), face au Kenya (3-0), et Lamine Camara (2023), contre la Gambie (3-0), ont eux aussi inscrit deux buts dans un même match.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour cette édition 2025 de la CAN, d'autres joueurs se sont distingués dès la première journée. C'est notamment le cas du Tunisien Mohamed Elias Achouri, évoluant au FC Copenhague (Danemark). Buteur lors de la dernière journée de la Ligue des champions européenne contre Villarreal (3-2), Achouri a mis à profit l'efficacité offensive au service des Aigles de Carthage.

Cadre expérimenté de la sélection algérienne, Riyad Mahrez a également marqué les esprits en inscrivant deux buts, rappelant son influence et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Plusieurs autres joueurs majeurs attendus dans cette CAN se sont également montrés décisifs devant le but. C'est le cas de l'Égyptien Mohamed Salah. La star de Liverpool à trouvé les filets contre le Zimbabwe, de même que le sociétaire de Manchester City Omar Marmoush.

Brahim Diaz (Maroc), Lyle Foster (Afrique du Sud), Samuel Moutoussamy (RD Congo), Ademola Lookman (Nigeria) et Amad Diallo (Côte d'Ivoire) se sont eux aussi illustrés en trouvant le chemin des filets lors de cette première journée où plusieurs stars attendus ont été au rendez-vous.