Sénégal: Thiès - Mise en service de feux de signalisation dans cinq carrefours

Thiès — Le maire de la ville de Thiès Babacar Diop a procédé mercredi à la mise en marche officielle des feux de signalisation dans cinq carrefours de la ville, matérialisant ainsi un projet engagé depuis le mois de juillet dans le cadre du processus de modernisation de la cité du rail, a constaté l'APS.

Les travaux de mise en place des feux de signalisation de la ville avaient été lancés en juillet dernier, au niveau de cinq carrefours. Ces feux tricolores sont visibles au niveau des rond-points Stade Lat-Dior, Stade Maniang Soumaré, Gare routière. ainsi que deux autres artères de la ville de Thiès.

"C'est un moment important dans le processus de transformation de notre ville. La mise en marche de ces feux de circulation nous mène vers la modernisation de Thiès, mais aussi vers la dotation de cette ville d'infrastructures modernes", a déclaré le maire Babacar Diop, précisant qu'il s'agit d'une première phase du projet.

Le maire de Thiès a révélé que le marché de la deuxième phase de ce projet de modernisation a été déjà attribué à la même entreprise qui a déjà passé les commandes pour poursuivre les travaux qui concernent les rond-points Nguinth, Ecobank, Mairie de ville, la promenade des Thiessois, ainsi que le carrefour commissariat central.

"Cette deuxième phase sera lancée d'ici février 2026. Nous sommes déterminés au courant de l'année à venir à prendre en charge l'ensemble des 16 carrefours nécessaires à Thiès", a promis Babacar Diop.

"Il faut sensibiliser, communiquer pour que les acteurs comprennent et adoptent ces feux de signalisation", a-t-il préconisé.

Babacar Diop a salué la présence des conducteurs de motos, les conducteurs de taxi et des transporteurs qui ont pris part à la cérémonie de mise en service de ces feux de signalisation.