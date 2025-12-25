Afrique: CAN 2025 - La compétition se poursuivra vendredi avec des matchs décisifs

25 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

 La Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 reprendra vendredi, après une journée de pause observée à l'issue des rencontres de la première journée de la phase de groupes.

Prévue par le calendrier de la compétition, cette journée de repos, vise à permettre aux équipes engagées de récupérer et d'ajuster leur préparation.

A partir de vendredi, la CAN entamera sa deuxième journée avec une série de rencontres décisives pour la suite du tournoi.

Les matchs de cette deuxième journée pourraient déjà s'avérer déterminants dans plusieurs groupes.

Des équipes comme le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Algérie ou encore le Maroc chercheront à confirmer leur bon départ, tandis que d'autres comme le Botswana, le Bénin, le Soudan... tenteront de relancer leur compétition après un résultat défavorable lors de leur entrée en lice.

Programme de la 2e journée :

Vendredi :

Zambie-Comores, à 17h30, au stade Mohammed-V de Casablanca (Groupe A)

Maroc-Mali, à 20h00, au stade Moulay-Abdellah de Rabat (Groupe A)

Angola-Zimbabwe, à 12h30, au Grand stade de Marrakech (Groupe B)

Égypte-Afrique du Sud, à 15h00, au Grand stade d'Agadir (Groupe B)

Samedi :

Bénin-Botswana, à 12h30, au stade Olympique de Rabat (Groupe D)

RD Congo-Sénégal, à 15h00, au Grand stade de Tanger (Groupe D)

Ouganda-Tanzanie, à 17h30, au stade Al Barid de Rabat (Groupe C)

Nigeria-Tunisie, à 20h00, au Grand stade de Fès (Groupe C)

Dimanche :

Gabon-Mozambique, à 12h30, au Grand stade d'Agadir (Groupe F)

Guinée équatoriale-Soudan, à 15h00, au stade Mohammed-V de Casablanca (Groupe E)

Algérie-Burkina Faso, à 17h30, au stade Moulay El Hassan de Rabat (Groupe E)

Cameroun-Côte d'Ivoire, à 20h00, au Grand stade de Marrakech (Groupe F)

