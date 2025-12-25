Sénégal: Casamance - 10 milliards FCFA mobilisés pour l'entretien des axes Ziguinchor-Diembéring et Oussouye-Mlomp-Elinkine

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce mardi, au lancement des travaux d'entretien de la Route nationale n°6 (Ziguinchor-Diembéring) et de l'axe Oussouye-Mlomp-Elinkine, dans le cadre de sa tournée économique en Casamance.

D'un montant global de 10 milliards de francs CFA, ce projet est financé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement (Boad). Il concerne les départements de Ziguinchor et d'Oussouye et vise à améliorer le niveau de service du réseau routier, renforcer la sécurité des usagers et faciliter la mobilité urbaine et interurbaine dans la région.

Les travaux porteront sur des opérations d'entretien périodique et courant, destinées à traiter les sections les plus dégradées, à préserver le patrimoine routier et à maintenir un niveau de service acceptable dans l'attente d'une réhabilitation complète.

Le chef de l'État a réaffirmé, lors de la cérémonie, sa volonté de faire de l'entretien des infrastructures routières un levier essentiel du désenclavement, de la sécurité et du développement économique et social de la Casamance, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050.