Sénégal: Sénégal/Azerbaïdjan - Un partenariat pour l'innovation et la digitalisation de l'administration

25 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal et l'Azerbaïdjan ont franchi une étape décisive dans leur coopération pour la transformation numérique de l'administration. Les 22 et 23 décembre, le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a accueilli une délégation officielle azerbaïdjanaise conduite par le Directeur Général de l'Agence de l'innovation et de la transformation digitale.

Cette visite de travail a permis d'approfondir les échanges sur les priorités communes en matière d'innovation publique et de structuration des écosystèmes technologiques, dans une logique de partage d'expériences et de transfert de compétences.

À l'issue des discussions, deux protocoles d'accord ont été signés avec SENUM et CEAC, ouvrant la voie à la création prochaine de commissions mixtes thématiques. Ces commissions travailleront sur la cybersécurité, considérée comme un socle de confiance numérique, sur la formation et la rétention des talents pour soutenir l'écosystème entrepreneurial, ainsi que sur la collaboration entre startups et administrations à travers l'innovation publique et les startups d'État.

Elles se pencheront également sur la digitalisation des processus afin de favoriser l'intégration cohérente et les synergies durables entre l'ensemble des acteurs numériques. Une feuille de route détaillée sera élaborée pour structurer les étapes, responsabilités et échéances de cette coopération renforcée.

