Togo: Nouvel An - Maires et préfets sensibilisés aux risques de débordements

25 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'approche du Nouvel An, le gouvernement attire l'attention des collectivités territoriales sur les risques de débordements liés aux réjouissances populaires.

Si la fête de Noël se déroule généralement dans le calme, la nuit du 31 décembre est souvent marquée par des excès, des nuisances et parfois des troubles à l'ordre public.

Dans cette perspective, le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, a tenu à sensibiliser les maires, les préfets et les conseillers généraux sur la nécessité d'une vigilance accrue. L'objectif est de prévenir les débordements et garantir des célébrations dans un climat apaisé et sécurisé.

Les collectivités territoriales sont ainsi invitées à travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre afin d'anticiper d'éventuels troubles et de lutter contre toutes formes de violences. Cette coordination doit permettre un déploiement efficace des dispositifs de sécurité, notamment dans les zones à forte affluence.

Pour les autorités, l'anticipation reste la clé. En renforçant la prévention et le respect des règles en vigueur, il s'agit de permettre aux populations de célébrer le passage à la nouvelle année dans la sérénité, tout en préservant la tranquillité publique et la sécurité de tous.

