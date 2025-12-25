Ile Maurice: Noël à hauteur d'enfants

L'Urban Terminal s'est transformé cette semaine en un véritable royaume de Noël. Entre décorations scintillantes, animations pour enfants, danseurs, musique festive et la présence très attendue du père Noël, l'ambiance est résolument joyeuse. Les rires et les sourires illuminent les visages des plus jeunes, venus nombreux avec leurs familles pour profiter de la magie de Noël.

Micro à la main, nous sommes allés à la rencontre des enfants pour leur poser quelques questions simples mais essentielles: qu'attendent-ils du père Noël ? Quels sont leurs voeux ? Et que représente Noël pour eux ? Si certains sont ravis de s'exprimer, d'autres, un peu timides, préfèrent rester discrets. «C'est top secret», confient-ils en souriant, expliquant avoir déjà envoyé leur lettre au père Noël pour lui dire quels cadeaux ils souhaitent recevoir.

La présence du père Noël ne passe pas inaperçue. Très sollicité pour des photos et des câlins, il prend le temps d'adresser un message chaleureux au public : «Pour cette année 2025, je souhaite à tous les enfants et à toutes les familles un joyeux Noël et une bonne année. Amusez-vous bien, venez faire un tour à l'Urban Terminal et passez de belles fêtes en famille.»

Pooshar Jugoo ne cache pas son enthousiasme. Il explique avoir demandé au père Noël une petite voiture. À la maison, le sapin est décoré en bleu et jaune. Sa sœur, Poorvika, rêve de jouets de cuisine. Elle aime beaucoup cuisiner et pense aussi à ses camarades de classe, à qui elle souhaite que le père Noël offre des poupées.

Ayush Allecx, lui, se montre très fier d'aider ses parents à la maison : passer la serpillière, balayer ou encore faire la vaisselle. Après ces petites tâches, il aime discuter avec sa maman. Son souhait pour Noël ? Une petite voiture, tout simplement.

Israel Marie est venu faire du shopping avec ses parents et sa petite sœur, Eloah Marie. Pour Noël, il a demandé une trottinette. Sa sœur, plus réservée, reste silencieuse, observant la scène avec curiosité.

De son côté, Deepshika Ravina se dit très contente de sa sortie. Elle a pu voir le père Noël et lui a demandé une dînette pour Noël, ravie de l'ambiance festive qui règne sur place.

Rachel Kalidin a un rêve musical : recevoir un piano. Elle raconte aimer dessiner, manger des chips et regarder des dessins animés, des plaisirs simples qui font le bonheur de nombreux enfants pendant les vacances.

À travers ces échanges sincères et touchants, une chose est claire : au-delà des cadeaux, Noël reste avant tout une fête de partage, de famille et de magie pour les enfants. Et à l'Urban Terminal, cette magie est bel et bien au rendez-vous.