Ile Maurice: Shakeel Mohamed permet à trois familles de passer Noël en toute légalité sur des terres de l'État

Ce 24 décembre restera gravé dans les mémoires de trois familles de Singamanie, Bois-Marchand. Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, accompagné de la députée Anabelle Savabaddy, leur a remis des contrats de location.

Les Lacharmante, les Pierre et les Clair vivent depuis plus de 25 ans sur des terres de l'État, mais sans titre légal. Cette situation précaire, marquée par l'incertitude et la peur constante d'une expulsion, a pris fin grâce à la remise officielle de titres, acte qui leur confère désormais un statut légal sur leurs terres. «Mo pa finn abiy an per Nwel, me se enn kado Nwel. Désormais, vous n'êtes plus illégaux sur le terrain que vous occupez, mais parfaitement légaux», a déclaré Shakeel Mohamed.

La députée Anabelle Savabaddy, qui s'était impliquée pour organiser cette surprise, a exprimé sa satisfaction de pouvoir apporter un peu de joie et de stabilité à ces familles en cette période festive. L'émotion était palpable, mêlant joie et soulagement après tant d'années d'incertitude face à la menace d'un ordre d'expulsion ou d'une intervention des autorités.

Le ministre Mohamed a expliqué que cette visite fait suite à la première effectuée à Singamanie en novembre afin d'examiner les lieux et voir l'état des maisons des habitants du quartier :«Nou pa zis vizite me nou osi azir.» Ajoutant : «D'autres cas sont examinés en ce moment au ministère. Vous savez qu'il y des personnes qui vivent au bord des autoroutes, ce qui pose problème. Mais il nous faut aussi respecter les lois. En tout cas, nous allons agir de façon humaine. Ce qui me fait encore plus de plaisir aujourd'hui, c'est que c'est la veille de Noël. Nous n'avons pas choisi cette date car cet événement était prévu samedi dernier, mais j'etais malade.»

Il aussi affirmé que certains habitants font de l'élevage illégal, notamment de porc, à côté des habitations. Des lettres officielles leur ont été envoyées pour que cessent ces activités, a souligné le ministre, et des solutions seront trouvées avec la coopération du ministère de l'Agro-industrie. Selon le ministre, ce geste marque non seulement la régularisation de la situation foncière de ces familles, mais est aussi un message fort d'engagement envers la sécurisation du logement et la reconnaissance des droits des résidents.

Selon les new lease agreements, «la validité et l'efficacité des contrats de location seront en outre subordonnées à la rédaction d'un acte par le ministère, signé par les deux parties pour attester l'accord, et aux frais mis en règle à votre charge».

En tout cas, pour Marie Danielle Pierre, ce papier vaut de l'or. Âgée et malade, elle s'est déplacée avec beaucoup de difficulté à l'aide de sa canne pour aller à la rencontre du ministre Mohamed et de la députée Savabaddy. Elle pouvait à peine parler, submergée par l'émotion. Un moment qui a ému ceux présents et certainement un beau geste. Le ministre a également fait des démarches rapides pour que cette dame ait un fauteuil roulant pour se déplacer.

Les deux autres familles ont également eu des mots de remerciements. Le ministre a rassuré les autres habitants, assurant que leurs dossiers seront traités aussi vite que possible.