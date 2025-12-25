Ile Maurice: «On espère du beau temps pour les fêtes»

25 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Rues animées, magasins pris d'assaut, marchands ambulants installés un peu partout... Mardi, Port-Louis vibrait au rythme des fêtes. La capitale était bondée. Jouets, décorations, vêtements, nourriture... Tout y était pour préparer les célébrations. Nous sommes allés à la rencontre des passants pour recueillir leurs témoignages sur leurs projets festifs. Pour Angelina Parmasse, Noël et le Nouvel an sont avant tout une affaire de famille, malgré la distance.

«Toute ma famille est à Rodrigues, mais ici, à Maurice, nous achetons des jouets pour les enfants. Il y a un sapin, le père Noël et un repas préparé en famille», confie-t-elle avec émotion. Elle en profite pour adresser ses vœux aux Rodriguais et aux Mauriciens, souhaitant que 2026 apporte bonheur et que les souhaits de chacun se réalisent.

De son côté, Kavishen Sidambaram reconnaît que cette période peut être fatigante avec la recherche des cadeaux, mais il reste positif. «C'est une période joyeuse. On attend ce moment pour fêter en famille, se retrouver et reconnecter après une année très difficile», dit-il.

Pour Rookshan Allabux, les fêtes sont synonymes de partage au-delà du cercle familial. «Je vais célébrer avec les voisins, les collègues de travail et la famille. C'est une occasion dont il faut profiter. On espère avoir du beau temps pour Noël et le Nouvel an», souligne-t-il, avant d'adresser un message d'espoir aux étudiants, aux personnes ayant perdu leur emploi et à celles qui se sentent seules.

L'ambiance festive de Port-Louis n'a pas échappé à Tasheel Boodhoo. «Noël et le Nouvel an ont une ambiance spéciale ici. Il y a la foule, la musique, une atmosphère relax. Je souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Venez faire votre shopping à Port-Louis pour le Nouvel an. Cette année la capitale est en feu», lance-t-il avec enthousiasme.

Enfin, pour Nicole Mont Roche, Noël revêt une dimension spirituelle et profondément familiale.«C'est un jour très spécial. Toute la famille se réunit, y compris les beaux-parents. Malgré les hauts et les bas de cette année, nous avons tenu bon. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce, celle de pouvoir célébrer Noël et le Nouvel an», explique-t-elle, pleine de reconnaissance et d'espoir pour une année meilleure.

Entre effervescence, retrouvailles, spiritualité et espoir, une chose est certaine : à Port-Louis, Noël et le Nouvel an restent des moments forts, empreints de solidarité et de partage, où chacun aspire à tourner la page pour accueillir une nouvelle année sous de meilleurs auspices.

