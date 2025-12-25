Congo-Kinshasa: 72 ans après sa création, Walikale reste sous-développé, s'indignent ses ressortissants

Les fils et filles de Walikale au Nord-Kivu, réfléchissent au développement de leur territoire à l'occasion de son 72e anniversaire de création. Ils regrettent l'absence de développement malgré les immenses ressources locales.

Le territoire manque d'eau courante et d'électricité, alors que ses infrastructures scolaires et sanitaires demeurent précaires. Ses ressortissants ont décidé de transformer Walikale d'ici dix ans, grâce à un plan décennal de développement durable couvrant tous les secteurs, particulièrement l'agriculture.

Ce projet est porté notamment par Prince Kihangi, député provincial honoraire du Nord-Kivu.

Il estime qu'au bout de dix ans, Walikale doit atteindre l'autosuffisance alimentaire et vendre ses excédents de production :

« On peut se développer uniquement à partir de l'agriculture. Au bout de dix ans, c'est possible que Walikale soit compté parmi les grands producteurs d'huile de palme, de cacao et de thé, comme par le passé sous la colonisation belge qui avait développé le thé, le café arabica et robusta dans le territoire ».

Il s'interroge sur l'absence de traces de café après le départ du colonisateur, soulignant le potentiel local pour produire un café de qualité.

« Dans ce cadre, il nous faudra créer environ cinq coopératives agricoles viables au bout de dix ans. C'est à partir de ces coopératives que nous développerons l'agriculture et la pêche », insiste M. Prince Kihangi.

Ce territoire du Nord-Kivu célèbre en décembre 2025 les 72 ans de son existence, instaurée par ordonnance royale comme entité administrative autonome le 17 décembre 1953.