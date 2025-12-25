Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Tracasseries et embouteillages font rage à Kinshasa

25 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A Kinshasa, les fêtes de fin d'année s'accompagnent des tracasseries policières notamment autour du grand marché, communément appelé "Zando".

Certains vendeurs que le reporter de Radio Okapi a rencontrés mercredi 24 décembre affirment être chassés de leurs étalages par les policiers, qui leur exigent ensuite de payer une somme d'argent avant d'y retourner.

Ils se plaignent particulièrement de la brutalité avec laquelle les policiers opèrent sur terrain.

A quelques mètres de là, d'autres indiquent que les clients ne viennent pas assez pour acheter leurs marchandises, par manque de moyens financiers.

D'autres commerçants déplorent également de la faible affluence de clients à cause, selon eux, des embouteillages que vit la capitale congolaise ces derniers temps.

La circulation devient de plus en plus difficile sur les artères de Kinshasa. Certains Kinois pensent que ces embouteillages font suite à l'affluence de déplacements de plusieurs parents qui partent acheter les articles pour les fêtes de fin d'année.

Les vendeurs de "Zando" appellent les autorités de la ville à s'impliquer afin de mettre fin à ces tracasseries et aux embouteillages.

