Congo-Kinshasa: Embouteillages et naufrages - Le député Christian Mwando exige la démission du ministre Jean-Pierre Bemba

25 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, doit, soit démissionner, soit être révoqué car depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il n'est pas en mesure de mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa notamment et de réduire les cas des naufrages sur les cours d'eau de la RDC. C'est ce qu'a déclaré le député national Christian Mwando Nsimba mercredi 24 décembre sur Radio Okapi.

Cet élu de Kabalo, province du Tanganyika et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale, pense que la persistance de ces phénomènes reflète l'incompétence du ministre du secteur des Transport en RDC.

Recherche « de solutions structurelles »

Cette déclaration politique n'engage que son auteur, a réagi le secrétaire général au ministère des Transports et Voies de communication, Jean-Marie Abolia.

Selon lui, un travail est fait pour trouver des solutions structurelles. Mais en attendant, au ministère, "le travail se fait jour et nuit" pour mettre fin aux phénomènes des embouteillages et de naufrages que l'on constate depuis un certain moment.

