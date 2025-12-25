Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun bat le Gabon pour son entrée en lice

24 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Gabon a joué, le Cameroun a gagné. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la rencontre entre Lions indomptables et Panthères en clôture de la première journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Tout est allé très vite à l'entame de la partie. Le Cameroun s'est montré plus entreprenant et présent dès les premières minutes.

Bryan Mbeumo et Etta Eyong ont posé des difficultés à la défense gabonaise. C'est d'ailleurs ce duo qui est auteur du but camerounais. Etta Eyong profite d'une hésitation de Mbaba, sur un service de Mbeumo pour ouvrir le score. Le match n'était qu'à sa 5è minute.

Derrière, le Cameroun a maintenu la pression jusqu'à la demi-heure. C'est le moment que choisit Thierry Mouyouma pour opérer un double changement. Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang font leur entrée en jeu. L'attaquant de l'OM était pourtant annoncé forfait pour ce premier match. Son entrée en jeu va revigorer le secteur offensif des Panthères. Avec Denis Bouanga et Lemina, ils vont porter le danger dans la surface. Mais les Lions sont bien en place. Ils conserveront leur avance jusqu'à la mi-temps.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A la reprise, ce sont les Panthères qui vont toujours se montrer dangereux. A la 62è minute, Denis Bouanga s'emmêle lors d'un dribble et perd la balle. Openda va aussi se montrer impuissant face à Epassy. Le Cameroun va même passer à une défense à 6 joueurs pour mieux contrôler les offensives gabonaises.

Le score acquis plus tôt, les Lions vont subir sans craquer. Ils vont remporter la partie et se mettre en confiance avant le duel contre la Côte d'Ivoire lors de la 2è journée.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.