Sénégal: Bignona - Inauguration du commissariat urbain par le ministre de l'Intérieur Me Mouhamadou Bamba CISSÉ

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba CISSÉ, a présidé ce mercredi 24 décembre 2025 l'inauguration du commissariat urbain de Bignona.

À cette occasion, le maire de la commune, M. Bakary DIATTA, a souligné que l'installation de ce commissariat était une doléance de longue date et a invité la population à se l'approprier.À sa suite, Monsieur le Ministre a précisé que l'ouverture de cet édifice entre dans le cadre du programme « Diomaye pour la Casamance ». Elle s'inscrit dans une volonté de pacifier la zone tout en luttant contre la délinquance et la grande criminalité.

Poursuivant son allocution, il a indiqué que, dans une dynamique de montée en puissance de la Police nationale et de renforcement de la police de proximité, ce commissariat répond aux normes internationales. Il a également annoncé l'ouverture prochaine d'autres structures à l'échelle nationale. Sous ce prisme, il a assuré que, conformément à la stratégie de la DGPN, chaque département sur l'étendue du territoire sera bientôt doté d'un commissariat urbain.

